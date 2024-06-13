Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini, yarın toplam 4,2 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden "Evde Bakım Yardımı"nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.
Engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek, aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.
4,2 milyar lira ödeme yapılacak
Bakan Göktaş, söz konusu yardım kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti: