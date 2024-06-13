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Ekonomi

Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler öne çekildi

Evde Bakım Yardımı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz" dedi.

10:57 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:59 - 13/06/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini, yarın toplam 4,2 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.


Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden "Evde Bakım Yardımı"nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.


Engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek, aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.

4,2 milyar lira ödeme yapılacak

Bakan Göktaş, söz konusu yardım kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#evde bakım yardımı
#Mahinur Özdemir Göktaş
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