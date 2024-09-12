Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat artığı: Kıvrıkoğlu’nun imzası var

- Teğmenler törende"And içeriz ki, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Yüce Türk Ulusu'nun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak, kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz"sözleriyle kılıç çekerek 28 Şubat zihniyetini canlandırmaya çalıştı.
'Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?'
- Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek"diyerek duruma tepki göstermişti.
37 madde yeminine ilişkin hükmü içeriyor
Mevzuatta yok
1999'da yürürlüğe alındı
2007 yılında ise devre birincisi teğmenin konuşmasıyla yeniden şekillendirildi.
- Konuşmanın sonunda devre birincisi şu sözlerle ant içecekti:
- "Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, Türk milletinin namus ve şerefine sahip çıkacağımıza; vatanın bir karış toprağına uzanacak her elin karşısında duracağımıza, kılıçlarımızın her daim keskin ve hazır olacağına ant içeriz. Bizler, Türk istikbalinin evlatlarıyız; şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız ve şerefimizle öleceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene!"
Darbe yapma görevi veriyor
28 Şubat sonrası hortladı
28 Şubat "Postmodern darbe" sürecinin üzerinden 6 ay sonra 30 Ağustos 1997 yılında Hava Harp Okulu mezuniyetine "Subay Yemini" Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın katıldığı yemin töreninde karşımıza çıktı.
Yeminin arkasındaki isim: Kıvrıkoğlu
Yeminin altına imzası olan isim ise FETÖ elebaşı Gülen'in emriyle hareket eden 28 Şubat dönemi komutanlarından Hüseyin Kıvrıkoğlu. "Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat döneminin Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun döneminde, askeri okullardaki yeminlerin içeriği ve törensel yapısı, özellikle laiklik ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık vurgusuyla güçlendirildi.
35. madde 2013 tarihinde kaldırıldı
Yeniden düzenlendi
Darbelerin yasal dayanağı olarak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev tanımını yeniden düzenledi.
- "Silahlı Kuvvetlerin görevi; yurt dışından gelebilecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcı askeri güç kapasitesini korumak ve güçlendirmek, TBMM kararıyla yurtdışındaki görevleri icra etmek ve uluslararası barışın sağlanmasına katkıda bulunmaktır."
Milli Savunma Üniversitesi'nden yeni yemin metni
- Bunun yerine,"Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğrulukla hizmet edeceğime, kanunlara, nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime, Türk Sancağını ve askerliğin namusunu canımdan aziz bilip, gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve görev uğruna hayatımı feda edeceğime namusum üzerine and içerim"şeklindeki yeni yemin metni getirildi.