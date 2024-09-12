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Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat artığı: Kıvrıkoğlu’nun imzası var

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, teğmenlerin devlet erkanı alandan ayrıldıktan sonra okuduğu "Subaylık Yemini", 28 Şubat'tan kalma. 28 Şubat süreci sonrası, askeri okullardaki törenlerle ilgili yönergelere eklenmişti. Bu yemin, 28 Şubat'tan 6 ay sonra ilk Hava Harp Okulu mezuniyeti töreninde okunmuştu. O dönemin gazeteleri "Kartallardan laiklik andı" başlığı atmıştı. Teğmenlerin korsan yemini, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası kaldırılmıştı. Yeminin arkasındaki isim FETÖ elebaşı Gülen'in emriyle hareket eden 28 Şubat dönemi komutanlarından Hüseyin Kıvrıkoğlu. Kıvrıkoğlu, subaylık yeminini değiştirerek laiklik vurgusunu öne çıkarmıştı.

11:20 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:54 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
28 Şubatçı komutan Kıvrıkoğlu yeminlerin içeriğini özellikle 'laiklik' vurgusuyla 'darbeye zemin hazırlayacak' şekilde güçlendirdi.
28 Şubatçı komutan Kıvrıkoğlu yeminlerin içeriğini özellikle 'laiklik' vurgusuyla 'darbeye zemin hazırlayacak' şekilde güçlendirdi.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Kuvvetleri Harp Okulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve beraberinde heyetin alandan ayrıldıktan sonra dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve bir grup teğmenin kılıçları çektirerek
15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında kaldırılan darbeci korsan yemini
okumaları büyük yankı uyandırdı.
  • Teğmenler törende
    "And içeriz ki, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Yüce Türk Ulusu'nun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak, kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz"
    sözleriyle kılıç çekerek 28 Şubat zihniyetini canlandırmaya çalıştı.

'Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?'

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan,
    "Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek"
    diyerek duruma tepki göstermişti.

37 madde yeminine ilişkin hükmü içeriyor

Sabah'tan Ömer Çetin'in derlediği habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 37. maddesi, askerlik yeminine ilişkin hükmü içeriyor. Kanuna göre,
"Silâhlı Kuvvetler'e katılan her asker, katıldığı sırada aşağıdaki yemini eder"
ifadesi yer almakta. Erler, uzman çavuşlar, astsubaylar ve subaylar, ilk bir aylık eğitimlerini tamamladıktan sonra bu yemini ederek resmi olarak askerlik görevine başlıyorlar.

Mevzuatta yok

Ancak yapılan arşiv taramasında okunan andın
1990'larda mevzuatta olmadığı,
1995 yılından itibaren de
mevzuatta olmamasına rağmen
okunmaya başladığı tespit edildi.

1999'da yürürlüğe alındı

"Subaylık Yemini" olarak bilinen bu metin, ilk kez
1999 yılında Harp Akademileri ve Okullarda Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim ile Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesi'ne dahil edildi.

2007 yılında ise devre birincisi teğmenin konuşmasıyla yeniden şekillendirildi.

  • Konuşmanın sonunda devre birincisi şu sözlerle ant içecekti:
  • "Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, Türk milletinin namus ve şerefine sahip çıkacağımıza; vatanın bir karış toprağına uzanacak her elin karşısında duracağımıza, kılıçlarımızın her daim keskin ve hazır olacağına ant içeriz. Bizler, Türk istikbalinin evlatlarıyız; şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız ve şerefimizle öleceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Darbe yapma görevi veriyor

Korsan yeminde askere laik demokratik hukuk devletini koruma görevi adı altında demokratik bir seçimle halkın seçtiği iktidarları
laiklikten uzaklaşıldığı bahanesi ile darbe yapma görevi veriliyor
ve bu yeminle de darbelere meşruiyet sağlanıyordu.

28 Şubat sonrası hortladı

Türk siyasi tarihinde ordu 35'inci maddeyi öne sürerek 4 büyük darbe ve Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki vesayetçi komutanlar tarafından
"Demokrasiye balans ayarı yaptık"
denilerek demokrasi sekteye uğratıldı.

28 Şubat "Postmodern darbe" sürecinin üzerinden 6 ay sonra 30 Ağustos 1997 yılında Hava Harp Okulu mezuniyetine "Subay Yemini" Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın katıldığı yemin töreninde karşımıza çıktı.

O dönem gazeteler
"Kartallardan Laiklik Andı"
şeklinde manşetten verdi.

Yeminin arkasındaki isim: Kıvrıkoğlu

Yeminin altına imzası olan isim ise FETÖ elebaşı Gülen'in emriyle hareket eden 28 Şubat dönemi komutanlarından Hüseyin Kıvrıkoğlu. "Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat döneminin Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun döneminde, askeri okullardaki yeminlerin içeriği ve törensel yapısı, özellikle laiklik ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık vurgusuyla güçlendirildi.

35. madde 2013 tarihinde kaldırıldı

AK Parti hükümeti, askere darbe yapma yetkisi veren İç Hizmet Kanununun 35'inci maddesini 2013 tarihinde kaldırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda
"Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti"
şeklinde yapılan askerliğin tanımı,
"harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti"
olarak değiştirildi.

Yeniden düzenlendi

Darbelerin yasal dayanağı olarak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev tanımını yeniden düzenledi.

Eski metinde yer alan
"Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile belirlenmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır"
ifadesi, yeni düzenlemeyle şu şekilde değiştirildi:
  • "Silahlı Kuvvetlerin görevi; yurt dışından gelebilecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcı askeri güç kapasitesini korumak ve güçlendirmek, TBMM kararıyla yurtdışındaki görevleri icra etmek ve uluslararası barışın sağlanmasına katkıda bulunmaktır."

Milli Savunma Üniversitesi'nden yeni yemin metni

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından,
Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi ile 2007 tarihli Harp Akademileri ve Okullarda Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim ile Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesi
yürürlükten kaldırıldı.
  • Bunun yerine,
    "Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğrulukla hizmet edeceğime, kanunlara, nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime, Türk Sancağını ve askerliğin namusunu canımdan aziz bilip, gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve görev uğruna hayatımı feda edeceğime namusum üzerine and içerim"
    şeklindeki yeni yemin metni getirildi.


Hulki Cevizoğlu’ndan teğmenlerin korsan yeminine sert tepki: Size kimin askerisiniz diye soran yok

30 Ağustos’ta Harp Okulu mezuniyet töreninde bir grup teğmenin okuduğu korsan yemin gündemdeki yerini koruyor. Teğmenlerin tören prosedürü dışı kılıçlı korsan yeminine AK Parti İstanbul Milletvekili Gazeteci Hulki Cevizoğlu, sert tepki gösterdi. “Atatürkçülük böyle olmaz” diyen Hulki Cevizoğlu, “Size kimin askerisiniz diye soran yok. Mustafa Kemal’e söz söyleyen yok, Atatürk’ü eleştiren yok.” ifadelerini kullandı. “Burada gençleri birileri tuzağa mı düşürüyor?” sorusunu soran Cevizoğlu, “Kılıçlarını kaldırmışsın, askeri tören... Mezuniyet törenlerinde bu normal bir davranış mıdır? Bu çocukları beş yıldır eğiten komutanları bu görüntülere neler diyor merak ediyorum” dedi.







#Hüseyin Kıvrıkoğlu
#28 Şubat
#Teğmenlerin Kılıçlı Yemini
#Darbe
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