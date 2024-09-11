İşini ve evini karavana sığdırdı: Bankacılığı bırakıp kuaförlüğe başladı

Kayseri'de 10 yıl özel bir bankada saha operasyon yöneticisi olarak çalışan Kemal Kılıçlı, 2018 yılında kuaför Dilek Kılıçlı ile evlendi. Eşinin mesleğine ilgi duymaya başlayan Kılıçlı, ardından bankadaki işini bıraktı, hem eşi Dilek Kılıçlı'nın yanında hem de özel eğitim merkezinde kadın kuaförlüğü ve renklendirme uzmanlığı alanında kendini geliştirmeye başladı.
Kesim, fön, renklendirme, saç kaynağı gibi birçok alanda uzmanlaşan Kılıçlı, eşi ile kuaför salonu işletmeye başladı.
Çocukluktan beri karavan hayali olan Kemal Kılıçlı eşinin de desteği ile hem işini hem de aile hayatını, satın aldığı ‘kuaförbüs' adını verdiği otobüse sığdırdı. 4 ay önce uzun yollarda kullanılan bir yolcu otobüsünü satın alıp yaklaşık 2 milyon TL harcayarak karavana çeviren Kılıçlı çifti, mahalle mahalle gezerek müşterilerine hizmet vermeye başladı. Ev ve iş yerlerini aynı otobüse sığdıran Kılıçlı çiftinin şimdiki hayali ise Kayseri'den yola çıkarak Türk devletlerini gezerek mesleklerini icra etmek.