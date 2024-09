İşini ve evini karavana sığdırdı: Bankacılığı bırakıp kuaförlüğe başladı

“Karavanda kalmak ve yaşamak benim çocukluk hayalimdi. Bu karavanı yapmaya başladık. Tamamen dizaynını eşim ile birlikte yaptık. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çok güzel bir tepki alıyoruz. İnsanlar yeniliği ve değişik olan işleri seviyor. Karavanda olması ayrıcalık oluyor. Alışılagelmişin dışında olduğu için dikkat çekiyor. İstediğimiz her yer dükkanımız, her yer kuaför salonumuz olabiliyor. Yani, her yer evimiz, her yer işimiz. Karavanın içinde yaşam alanımız var. 4 kişilik bir ailenin gündelik hayatını karşılayabilecek şekilde yapıldı. Salon, oturma grupları, mutfak, banyo, tuvalet gibi bir evde olması gereken her şey mevcut. ”