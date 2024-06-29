Evinin bahçesinde hobi olarak başladı: Şimdi taleplere yetişemiyor faydasını duyan geliyor

“Böğürtleni hem yazın hem de kışın tüketiyoruz"

Fiyatının da uygun olması insanı cezbediyor, geçen yıl daha fazla ürün alıp kışın dondurucuya koymuştuk, bu yıl da kısmetse aynı şeyi yapacağız. Yılın her mevsiminde dolaptan çıkarıp gönül rahatlığı ile tüketebiliyoruz” dedi.