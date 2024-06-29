Evinin bahçesinde hobi olarak başladı: Şimdi taleplere yetişemiyor faydasını duyan geliyor

Yozgat'ta, 3 yıl önce 300 kök ile hobi olarak evinin bahçesine ekimini yaptığı böğürtlenden yüksek verim elde eden Atilla Açıkgöz, bu yıl kök sayını 3 bine çıkardı. 4 dönüm alandan 10 tona yakın böğürtlen üreten Açıkgöz, taleplere yetişemiyor, ürünler bahçeden çıkmadan tükeniyor.
Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde yaşayan matematik öğretmeni Atilla Açıkgöz, 3 yıl önce hobi olarak evinin bahçesinde böğürtlen yetiştirmeye karar verdi.
300 kök ile başladığı böğürtlen yetiştiriciliğinde yüksek verim alan Açıkgöz, evinin 6 dönümlük bahçesinin 4 dönümüne 3 bin kök böğürtlen fidesi dikti.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle bu yıl böğürtlen hasadına 20 gün erken başlayan Açıkgöz, 10 tona yakın ürün elde etmeyi planlıyor.
Faydaları saymakla bitmiyor
Kanser başta olmak üzere bağışıklık sistemini güçlendiren, kalp sağlığını koruyan, yüksek tansiyon ve şeker hastalığına faydalı olan böğürtleni vatandaşlar meyve olarak tüketebildiği gibi reçel ve marmelat olarak da tüketebiliyor.
“Bu yıl verim daha yüksek oldu”
Böğürtlen yetiştiriciliğine 3 yıl önce hobi olarak başladığını söyleyen Atilla Açıkgöz, "300 kök ile başladık şu an da 3 bin köke kadar çıkardık. Havaların sıcak gitmesi dolayısıyla da hasada 15 gün erken başladık.
Talep çok iyi, normalde 250 lira olması gereken böğürtleni biz 150 liraya satıyoruz” dedi.
“Pazar sorunumuz yok, ürünler bahçede tükeniyor”
Alternatif ürün olarak böğürtlene yöneldiklerini de belirten Açıkgöz, “Müşterilerimiz kendi bahçeleri gibi böğürtleni elleriyle topluyorlar, pazar sorunumuz kesinlikle yok, ürünler genelde bahçede bitiyor. Böğürtlenin faydasını bilen herkes buraya bilinçli olarak geliyor. Herkes bu durumdan memnun" şeklinde konuştu.
“Böğürtleni hem yazın hem de kışın tüketiyoruz"
Fiyatının da uygun olması insanı cezbediyor, geçen yıl daha fazla ürün alıp kışın dondurucuya koymuştuk, bu yıl da kısmetse aynı şeyi yapacağız. Yılın her mevsiminde dolaptan çıkarıp gönül rahatlığı ile tüketebiliyoruz” dedi.