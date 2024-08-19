Ardahan'da hobi olarak başladı: Şimdi paraya para demiyor! Gramı 100 dolar

Arı zehrinin çok değerli bir ürün olduğunu ve çok az toplanabildiğini dile getiren Özer, bu yüzden gramla satıldığını belirterek, ''Katma değerli bir ürün. Bölgemizde arıcılık getirisi olan bir meslek değil aslında. Ondan dolayı sadece arıcılık yaptığımızda kazanç elde edemiyoruz. Bu nedenle katma değeri olan bir ürüne yöneldik. Onun için de arı zehri üretmeye karar verdik. Çünkü arı zehri hem kozmetik sektöründe hem de sağlık sektöründe kullanılıyor. Bu nedenle de çok zor üretilen bir ürün olduğu için fiyatı da çok yüksek. Arılardan bir çok ürün elde ediliyor ama en değerlisi arı zehridir'' dedi.