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Her yönüyle inceleniyor

Kara Harp Okulu’ndan mezun olan teğmenlerin törenden sonra kendi aralarında yaptıkları kılıçlı yeminle ilgili tartışmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, olayla ilgili kasıt, kusur ve ihmal olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Sosyal medyada başka boyutlara çekilen konunun “gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar” olduğu vurgulandı.

Canberk Doğan
04:00 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 06:46 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Teğmenlerin kılıçlı yemin görüntüsü.
Teğmenlerin kılıçlı yemin görüntüsü.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 30 Ağustos'ta Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nden sonra bazı teğmenlerin kendi aralarında yaptıkları kılıçlı yemin görüntülerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktaki bilgilendirme toplantısında, yemin töreninden sonra sosyal medyaya yansıyan görüntüler soruldu. Türkiye ve dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencinin Harp Okulu’ndan birincilikle mezun olmasının gururunu yaşadıklarını ifade eden bakanlık kaynakları, “Söz konusu görüntüler, sosyal medyada farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.


TSK'YA HAKARETE SUÇ DUYURUSU

TSK’da disipline aykırı hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizen bakanlık kaynakları, “Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. Yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar edilmemelidir” ifadelerini kullandı. Ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya, TSK'yı yıpratmaya ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik değerlendirmelerin kimseye faydası olmayacağını belirten kaynaklar, yaşananlardan sonra bakanlık ve TSK’ya küfür, iftira, tehdit ve hakaret edenler hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.


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