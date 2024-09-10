Yüzleri kızarmadan ahkâm kesiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin “Gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle çok boyutlu şekilde yürütüyoruz. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için geçerlidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3 saat 45 dakika süren toplantıda bakanların, alanları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacağı toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmeler ile ekonomi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

ORDUMUZUN DİSİPLİNİNE GÖLGE DÜŞÜRMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erodğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Kara Harp Okulundaki yemin töreni sonrası teğmenlerin kılıçlı yeminine değinen Erdoğan, “Harp okullarımızın mezuniyet törenlerine iştirak ederek, genç teğmenlerinin ve kıymetli ailelerinin mezuniyet sevincini paylaştık. Okul birincilerimizin tamamının kadın teğmenler olması ayrıca anlamlıydı. İyi yetişmiş, disiplinli, vatanperver gençlerimizle daima iftihar ediyoruz. Milletimizin gözbebeği ve peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan her adımın arkasındayız” diye konuştu.

Erdoğan, özetle şunları kaydetti: "Savunma sanayinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı ülkeyi her türlü silah ve mühimmatını kendi imkanlarıyla üretir hale getirdik. İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyanın ilk üç, dört ülkesinden birisiyiz. 22 yıl öncesine göre çok farklı bir seviyedeyiz. Ordumuzun disiplinine, insıcamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle çok boyutlu şekilde yürütüyoruz. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için geçerlidir. Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir. Zamanla aktörler değişse de bu siyaset tarzı maalesef kötü bir muhalefet geleneği olarak varlığını halen sürdürmektedir. Son günlerde bunun tekrar ayyuka çıktığına şahitlik ediyoruz. Bizim burada söylemeye hicap edeceğimiz hakaretleri üç beş oy uğruna sineye çekenler şimdi çıkmışlar yüzleri kızarmadan ahkâm kesiyorlar. Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp, iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullandı iftira atanlara kol kanat gerenlerin bugün söylediklerinin kıymeti yoktur."

İİT LİDERLER SEVİYESİNDE TOPLANSIN

“Milli mücadelede dönemin emperyalist güçlerine karşı direniş destanını yazmış millet olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız” diyen Erdoğan, Batı Şeria’da terör devleti İsrail tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesine de başsağlığı diledi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Mısır'la Gazze, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika başta olmak üzere yakın diyalog içindeyiz. Gazze'de ateşkesin tesisi için yürüttükleri arabulucuk için Mısır makamlarına destek veriyoruz. Dayanışma hattını tahkim etmemiz gerekiyor. İsrail hükümeti işgal ve istila politikasını ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı da içine alacak şekilde genişletmeye çabalamaktadır. Her fırsatta Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu saldırılara bigane kalması düşünülemez. Teşkilatın liderler seviyesinde toplanması ve kararlı tutumu ortaya koyması aciliyet arz ediyor.”

Narin cinayetinin takipçisiyim

Diyarbakır’da vahşice katledilen Narin Güran cinayetine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım. Sadece Narin evladımızın değil tüm çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı söndüren ister bölücü çete, ister zehir tacirleri, ister vicdan fukaraları olsun bütün canilerle mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.







