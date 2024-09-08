Birkaç kendini bilmez TSK’dan temizlenecek: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen ÖNDER 21’inci İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, yöneticileri ve mensuplarına kurultayı tertip ettikleri için şükranlarını sunan Erdoğan, imam hatiplerin kuruluşunda emeği geçen başta merhum Tevfik İleri olmak üzere ahirete irtihal eden büyüklerini rahmetle yad ettiğini kaydetti.

Son 22 yılda milletin verdiği yetki ve sorumlulukla Türkiye'ye hizmet ettiklerini belirten Erdoğan, “Yollar, köprüler, hastaneler, konutlar, şehirler, okullar inşa ettik. Ekonomide, savunmada, ticarette ülkemizi katbekat büyüttük. Türkiye'yi dünyanın ve bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Tabii ki bunların tamamı önemlidir. Şahsen benim son nefesime kadar üzerinde taşıyacağım bir rütbem, bir sıfatım var. O da imam hatipli olmaktır. Bana 'Ömrün boyunca yaptığın tek bir şeyi, ortaya koyduğun tek bir eseri söyle' deseler, tereddüt etmeden vereceğim cevap gayet açıktır; imam hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmak, imam hatiplerin sayısını, eğitim kalitesini artırmaktır. Ezan yoksa, cami yoksa, Kur’an yoksa, iman yoksa, vatan yoktur, millet yoktur, Türkiye yoktur. İmam hatip mücadelesi bir vatan savunmasıdır” ifadelerini kullandı.

KENDİNİ BİLMEZLER ORDUDAN TEMİZLENECEK

Erdoğan, 30 Ağustos'ta Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nden sonra bazı teğmenlerin kendi aralarında yaptıkları kılıçlı korsan yeminle ilgili ilk kez konuştu:

“Bu ordu, milletin ordusudur. Bu ordu milletindir ve milletin göz bebeğidir. Millet olarak kahraman ordumuzun kahraman mensuplarıyla her zaman gurur duyuyoruz. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili gerekli araştırmalar yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz. Bakıyorsun 3 tane birinci olan kızımız var ve bu kızlarımızdan birisinin ismi İkra. Üç kardeş, adı İkra. Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi, onlar da yine birer Anadolu yavrusu. Fakat tabii bu oyuna nasıl geldiler, gelindi? Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak üniversitemizle, Kara Kuvvetleri'yle, Milli Savunma'yla görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Peygamber Ocağı olarak tarih boyunca büyük zaferlere imza atan ordumuz, dosta güven düşmana korku vermeye devam edecektir.”

Mısır'la yeni süreç Filistin'in hayrına

Gazze'deki soykırıma da dikkat çeken Erdoğan, “Filistin toprakları, 1918'de Osmanlı Devleti oradan çekildiği günden bugüne Siyonistler tarafından karış karış işgal ediliyor” dedi. Önceki gün ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Eygi’nin alçakça katledildiğini hatırlatan Erdoğan, “Bugüne kadar 17 bini çocuk, 41 bin masum sivili öldürdüler. Çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden barbarca saldırıyor, kan döküyorlar. Gazze'de İsrail-Filistin savaşı değil, yayılmacı siyonizm ile vatanlarını koruyan Müslümanların mücadelesi var” diye konuştu.

Bu meseleyi kendisinden uzak görenlerin yanıldığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: “İsrail, Gazze'de durmayacak. Ramallah'ı da işgal ettikten sonra gözünü başka yerlere dikecek. Sıra bölgedeki diğer ülkelere gelecek. Lübnan'a, Suriye'ye gelecek. Dicle ve Fırat arasındaki vatan topraklarımıza göz koyacaklar. İşte onun için ‘Hamas sadece Gazze'yi değil, İslam topraklarını, Türkiye'yi savunuyor’ diyoruz.

İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak milli bir meseledir. Mısır'la, Suriye ile attığımız yeni adımlar, büyüyen yayılmacılık tehdidine karşı bir dayanışma hattı oluşturmaya yöneliktir. Bütün İslam ülkeleri nerede duracağı belirsiz İsrail işgaline karşı ortak tavır takınmalıdır. İsrail şımarıklığını, İsrail haydutluğunu, İsrail'in devlet terörünü durduracak yegane adım İslam ülkelerinin ittifakıdır.

Mısır'la başlattığımız yeni süreç, Gazze'nin Filistin'in hayrına olacaktır. Diğer komşu ülkelerde yürüttüğümüz temaslar, bölgemizin faydasına olacaktır. İçimizdeki bedhahların ne dediğine bakmadan, bölgemizdeki dostlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz.”

Hasta çocuğa oyuncak TOGG

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunduğu Gölcük Devlet Hastanesi'nde çocuk servisinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hasta çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara hediyeler veren Erdoğan, bir erkek çocuğuna Togg'un oyuncağını hediye etti. Erdoğan, "Arabayı beğendin mi? Araba Togg, iki tane araba. Birisi Murat amcandan, birisi de benden." diyerek, çocukla bir süre sohbet etti.

İzmit Körfezi İzmir gibi olmayacak

Erdoğan, Kocaeli'de Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin yeni binası, Teleferik ve TOKİ konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. 25 sene evvel, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle yad eden Erdoğan, “Merkez üssü Gölcük olan depremin üzerinden 25 yıl geçse de acısı halen tazedir. '6 Şubat Asrın Felaketi'yle gördük ki depreme hazırlık Türkiye için bir beka meselesidir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz” dedi. Kamu olarak Kocaeli'ye yapılan yatırımların güncel tutarının 350 milyar lirayı bulduğu bilgisini veren Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

İZMİR KÖRFEZİ’NDEKİ KİRLİLİK:

Birileri çevrenin sadece lafını ederken, biz Kocaeli’mizi daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bu amaçla, İzmit Körfezi’ni temizliyor, eski güzellikleriyle buluşturuyoruz. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği Projesi'yle mavi suları tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. Haliç’i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi’ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi’nin yaşadığı pislik İzmit’te olmayacak.

BOĞAZ’DAKİ ÇEVRE TALANI:

Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye 1 ay sokakları yakıp yıkanlar, gözlerinin önünde İstanbul Boğazı’nda yaşanan çevre talanına gıklarını dahi çıkartmıyor. Dikkat edin. ‘Çevre’ diye ders vermeye kalkanların, ağaç bahanesiyle milli iradeye parmak sallayanların hiçbiri ortada yok. Taksim meydanına kamp kuran medya kuruluşları, mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok.

Küresel krizlere çözüm imam hatip camiasında

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı'nın 21'incisi, bu yıl Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği’nin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Temel konular üzerinde geçmişe dönük değerlendirmelerin yapılıp geleceğe dönük yol haritasının belirlendiği kurultayın açılış konuşmasını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptı. Geçmişten aldıkları güçle geleceği inşa etmek için bir araya geldiklerini kaydeden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise bu birlikteliğin hem imam hatip camiası hem Türkiye hem de insanlık için büyük önem ve anlam taşıdığını vurguladı. Ceylan, dünyanın içerisinde bulunduğu küresel krizlere, savaşlara, katliamlara, büyük acılara karşı çözümü yine imam hatip camiasında arayacaklarını kaydetti. Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği Başkanı Mehmet Erenoğlu da bütün mesuliyet bilinçlerinin özünde, meşalesini tenkide değil tebliğe yakanların derdiyle dertlenmek, gayret edenlerin dirayetine destek vermek olduğunu vurguladı. Açılış konuşmasından sonra gerçekleştirilen birinci oturumda Prof. Dr. Hayrettin Karaman “İmam Hatip Ruhu”, Din Öğrenimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ise “İmam Hatiplerin Bugünü” başlıklı birer konuşma yaptı. Kurultay, bugün yapılacak oturumlarla tamamlanacak.

İl başkanları değişecek

AK Parti'de kongre sürecine girilirken, bu hafta Genel Merkez'de 166’ncı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü il başkanları ile bir araya gelecek. Toplantı, kongre kararından sonraki ilk toplantı olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Toplantıda, Erdoğan’ın değişime yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Bazı il başkanlarının değişebileceği belirtiliyor. Ayrıca AK Parti, “Türkiye Buluşmaları” kapsamında saha çalışmalarına da başladı. Parti kadroları, bakanlar ve milletvekilleri, 8’inci Büyük Olağan Kongre’nin zeminini oluşturacak bu buluşmalarda, toplumun tüm kesimleriyle bir araya geliyor. Toplantılar ay sonunda tamamlanacak. Ardından kongre süreci resmen başlayacak.

‘Kışlada özel klip’ yalan

CHP medyası ve FETÖ'nün köpürttüğü "Konya 3. Ana jet Üssü Komutanı kışlada özel klip çekti, halkın uçaklarıyla şov yaptı" iddiası yalanlandı. Külliye’deki 30 Ağustos resepsiyonuna yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli birliklerden kutlama mesajı gönderildiğini açıklayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tümgeneral Mete Kuş’un çektiği klibin de bu kapsamda olduğunu duyurdu. “Önceki yıllarda da aynı esaslarla Cumhurbaşkanı ve Başkomutan'a ithafen gönderilen bu mesajlar, misafir ve katılımcıların huzurunda yayınlanmaktadır. Bahse konu görüntüler resmi bir amaca uygun olarak hazırlanmış olup, iddia edildiği gibi kışlada başka amaçla özel klip çekimi söz konusu değildir” denilen açıklamda şu ifadelere yer verildi: “Anayasa'nın Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini tanımlayan 104. Maddesi'nde açıkça, ‘Cumhurbaşkanı TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.’ ifadeleri yer almaktadır. Dolayısıyla haberlerde geçen, ‘kışlaya siyaset soktular’ iddiaları da manipülatif amaçlıdır.”







