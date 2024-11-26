Disiplin süreci başladı: Korsan yemin YDK’da

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde teğmenlerin korsan yeminine ilişkin idari soruşturmada, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) süreci başladı. 30 Ağustos’taki mezuniyet töreni sonrasında bir grup teğmenin tepkiye neden olan korsan kılıç çatma gösterisi Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) taşındı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerin ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı disiplin soruşturması başlattı. Yapılan incelemelerde, mezun teğmenlerin bu hareketi amirlerin uyarılarına rağmen organize ve planlı bir şekilde gerçekleştiği ortaya çıktı.





MÜDAHALE ETMEDİKLERİ İÇİN DAHİL EDİLDİLER

Disiplin soruşturmasının tamamlanmasıyla birlikte, Kara Harp Okulu 1’incisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu 5 teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç talebiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Ancak sadece teğmenler değil, mezuniyet töreninde görevli alay komutan vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı da gerekli önlemleri almadıkları ve olay sırasında müdahalede bulunmadıkları gerekçesiyle aynı sürece dahil edildi.





KARARI BAKANLIK DUYURACAK

YDK, gerek gördüğü takdirde ilgililerden yazılı veya sözlü savunma da alacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kurul; kurmay başkanı, personel, lojistik ve harekat başkanlarının da aralarında bulunduğu general ve subaylardan oluşuyor. Kurulun çalışmaları tamamlandıktan sonra alınan kararlar önce Kara Kuvvetleri Komutanına, ardından Milli Savunma Bakanına sunulacak. Bakanlığın onayı ve imzasıyla kararların kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Bakanlık kaynakları konuya dair, Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. Söz konusu eylem, amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve emir-komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.











