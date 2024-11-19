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66 ilde düğmeye basıldı: 459 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı

66 ilde düğmeye basıldı: 459 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı

10:3119/11/2024, Salı
IHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 66 ilde gerçekleştirilen ‘Kıskaç-30' operasyonları çerçevesinde 459 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

FETÖ terör örgütüne yönelik 66 ilde düzenlenen ‘Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı.


Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen ‘Kıskaç-30' operasyon düzelendi.


Operasyonlarda şüphelilerin; örgütün güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medyada platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ankesörlü telefonlarla iletişim kurmak ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, ‘Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak, haklarında firari olarak aranma kayıtları bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı ‘Bylock' kullanıcısı olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.



#FETÖ
#terör örgütü
#operasyon

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