FETÖ takas yöntemine geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ’nün güncel yapılanması yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler, örgütün sözde “Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) ve Kocaeli ilkokul, ortaokul sorumlusu” Mehmet Avcı ile “Latif” kod adlı örgüt üyesi Serdar Aktürk’ün Esenyurt ilçesindeki gaybubet (hücre) evinde saklandıkları tespit etti. Firari şahısların adreslerine baskın için harekete geçildi. Ekipler, Avcı ve Aktürk’ü kıskıvrak yakaladı.





ÖRGÜTE MİLİTAN YETİŞTİRİYORDU

FETÖ’cü Avcı’nın “silahlı terör örgütü üyeliğinden” 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve örgütü kriptolu mesajlaşma programı ByLock’ta yoğun şekilde yazışmalarının olduğu öğrenildi. FETÖ içinde etkin rol alan Avcı’nın örgütün öğrenci evlerinde sohbet verdiği, öğrencileri polis ve askeri okul sınavlarına hazırlayan kişiler arasında yer alıyor. Aynı zamanda Avcı’nın örgütün kapatılan finans kurumu Bankasya’da hesap artışı ve örgüt iltisaklı kurumlarda SGK kaydı bulunuyor. İki FETÖ’cü de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





FETÖ’CÜ TERÖRİSTLERE FİNANS DESTEĞİ

Emniyetin yaptığı çalışmalarda FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrasında faaliyetlerine ara vermeden devam ettiği, 2018 yılından bu yana da yeniden yapılanla faaliyetlerine girdiği tespit edildi. Tutuklanan zanlıların, mevcut örgüt mensupları ile irtibatlarını sürdürdükleri, adli işlem gören örgüt üyelerinin FETÖ ile bağlantılarını korumak ve finansal destek sağlamak amacıyla yakın takip altına aldıkları ve örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.





TAKAS VE HEDİYE KARTI YÖNTEMİ

Yakalanan FETÖ’cünün, diğer örgüt üyelerinin Türkiye’de faaliyetlerini sürdürülebilmesi için maddi destek sağladığı belirlendi. Örgütün yurt dışından gönderdiği paranın, örgüt üyeleri arasında takas yöntemiyle el değiştirdiği de ortaya çıkarıldı. Haklarında işlem yapılmış, cezaevinde bulunan ya da cezaevinden çıkmış FETÖ’cülere ‘yardım’ adı altında marketlerden ‘hediye kartları’ dağıttıkları da tespiti yapıldı.





FETÖ'den Trump'a yakın markaj

Terör örgütü FETÖ, ABD'de başkanlığa seçilen Donald Trump'ı yakın markaja aldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'manevi oğlum' dediği firari FETÖ'cü Enes Kanter, Trump'ın seçim zaferi sonrası düzenlediği ilk kutlama etkinliğine katıldı. Etkinlikte gördüğü Kanter'i yanına çağıran Trump, daha sonra birlikte el ele fotoğraf çektirdi. Trump'ın ABD Dışişleri Bakanlığına önerdiği Marco Rubio da FETÖ ve Kanter ile yakın ilişkileriyle dikkat çekiyor. 16 Ocak 2019’da Enes Kanter'i makamında ağırlayan Rubio, X hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşarak Türkiye'yi hedef almıştı.



