FETÖ elebaşı ABD'deki çiftliğine gömüldü

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için örgüt üyeleri, ABD’nin New Jersey eyaletindeki 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenledi. ABD’nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından FETÖ’cüler stadyuma geldi. ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Örgüt üyeleri stadyuma kendi isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı.





TÜM FİRARİLER ORADA

Örgütün Avrupa yapılanmasını yöneten Abdullah Aymaz, karanlık kurul üyeleri Suat Yıldırım, Bahattin Karataş, örgütün akademi sorumlusu Şerifali Tekelan ve “Büyük abi” lakaplı İsmail Büyükçelebi, örgütün TSK imamlığını yapan Hamdullah Öztürk, FETÖ'nün para kasalarından Naci Tosun ile Gülen’in manevi oğlu firari basketbolcu Enes Kanter de stattaki yerini aldı.





“PEYGAMBERANE DURUŞ” SERGİLEMİŞ!

Elebaşının cenazesi stada siyah renkli Cadillac marka araçla, güvenlik korteji eşliğinde getirildi. Örgütün parasına çöken “Uzun Cevdet” lakaplı Cevdet Türkyolu, tabutun başından hiç ayrılmadı. Duayı örgütün ABD'deki Respect Enstitüsü’nün Başkanı Prof. Dr. Süleyman Eriş ettirdi. Törende “Melek” diye nitelendirilen elebaşının “Peygamberane duruş” sergilediği bile söylendi.

Teröristbaşının cesedini gizleme telaşına düşen FETÖ’cüler, çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit, üzerine de branda çekti.





NAMAZI SUAT YILDIRIM KILDIRDI

Pensilvanya’daki örgüt kampına 1 saat mesafedeki stada Türk basını alınmadı. ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı. Kimin kıldıracağı merak edilen cenaze namazını Suat Yıldırım kıldırdı. Yerel saatle 11.00’de başlayan tören 15.00’da sona erdi. Elebaşının cenazesi daha sonra yıllarca kaldığı örgüt kampına götürülüp bahçede kazılan çukura gömüldü.





Örgütü karanlık kurul yönetecek

Cenaze namazını kıldıran Suat Yıldırım, örgütü kimin yöneteceğine ilişkin ipuçları verdi. Yıldırım konuşmasında, örgütün “karanlık kurul” olarak bilinen istişare heyetiyle yönetileceğini söyledi: “İstişareyle hizmetleri yürütme işini, yine istişare heyeti kardeşlerimiz hem burada hem dünyanın her tarafında istişareyle hizmetleri alıştıkları, öğrendikleri şekilde yöneteceklerdir.”





MASKELİ BALO

Cenazeye katılan pek çok firari FETÖ’cü, tanınmamak için maske, gözlük ve şapka taktı. Örgütün yaptığı canlı yayında da kimlerin ABD’de olduğunu gizlemek amacıyla objektifler katılımcılardan uzak tutuldu.



