Hainin mezarı kazıldı: Pensilvanya'da teröristbaşının cesedini gizleme telaşı

Örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikte hazırlıklar sürerken kamp içerisinde çok sayıda araç olduğu ve araçların yol kenarlarına park edilmeye başlandığı görüldü.

Teröristbaşının mezarı için kazıldığı öngörülen çukurun başında çok sayıda kişinin çalıştığı, kampın içinde yaya dolaşan kişi sayısının da arttığı objektiflere yansıdı.

Havadan görüntülenen ve teröristbaşı Gülen'in, ölümünden günler önce kaçırıldığı belirtilen diğer malikanesinde ise herhangi bir hareket gözlenmezken söz konusu malikanenin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin sürekli çevreyi kontrol etmesi ve devriye atması dikkat çekmişti.