Hainin mezarı kazıldı: Pensilvanya'da teröristbaşının cesedini gizleme telaşı

Pensilvanya'daki çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit, üzerine de branda çekildi.
Teröristbaşının ölümünün ardından örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikte hareketlilik sürüyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı yapan örgüt üyeleri teröristbaşının cesedini gizleme telaşına düştü. Pensilvanya'daki çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit, üzerine de branda çekildi. Bu brandanın cenaze gömülürken görüntü alınmasını engellemek için kullanılacağı tahmin ediliyor.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlıkları sürerken, örgüt üyeleri teröristbaşının cesedini gizleme telaşına düştü.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit, üzerine de branda çekildi.
Dronla kaydedilen görüntülerde örgüt üyelerinin çiftliğin bahçesindeki bir noktayı kürekle kazdığı görülürken, çukurun kazıldığı alana vinç ve merdiven getirildi. Öte yandan
basın mensuplarının havadan görüntü almasını engellemek için alanın üzerine siyah branda etrafına ise sarı şerit çekildi.
Brandanın altında kazı işlemi yapılırken 10'u aşkın örgüt mensubu da çalışmaları izledi.
Örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikte hazırlıklar sürerken kamp içerisinde çok sayıda araç olduğu ve araçların yol kenarlarına park edilmeye başlandığı görüldü.
Teröristbaşının mezarı için kazıldığı öngörülen çukurun başında çok sayıda kişinin çalıştığı, kampın içinde yaya dolaşan kişi sayısının da arttığı objektiflere yansıdı.
Ayrıca çukurun kazıldığı alanın yanına inşa edilen ahşap platform da dikkatlerden kaçmadı.
Bazı örgüt üyeleri sosyal medyada, elebaşı Gülen'in, Pensilvanya'daki karargah binasında sınırlı sayıda örgüt mensubunun katılımıyla gömüleceği yönünde paylaşımlar yapmıştı.
Havadan görüntülenen ve teröristbaşı Gülen'in, ölümünden günler önce kaçırıldığı belirtilen diğer malikanesinde ise herhangi bir hareket gözlenmezken söz konusu malikanenin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin sürekli çevreyi kontrol etmesi ve devriye atması dikkat çekmişti.
Görüntülerdeki kişinin kim olduğu merak konusu olurken
'Örgüt mensubu mu yoksa ABD güvenlik personeli mi?'
sorusu akıllara geldi. Kamuflajlı kişinin kim olduğuyla ilgili henüz bir bilgi yok.
Teröristbaşı Gülen'in ölüm nedeni ne?
FETÖ’nün (Fethullahçı Terör Örgütü) elebaşı Fethullah Gülen, tedavi gördüğü St. Luke Hastanesi'nde 83 yaşında öldü.
Kaldığı hastanedeki doktoru, teröristbaşı
açıkladı.
Dr. Douglas Degler, Gülen'in hastanede 4 gün kaldığını belirterek,
"Kendisinin doğal nedenlerden dolayı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20'de öldüğünü bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak farklı branşlardan uzman bir ekip tarafından tedavi ediliyordu"
ifadelerini kullandı.
İşte teröristbaşının ölmeden önce kayıtlara geçen son görüntüleri
Gülen'in ölümünün ardından akıllara terörist başının son görüntüleri geldi. Fetullah Gülen,
13 Ekim günü hem evi hem de örgütün yönetim merkezi olarak kullandığı 12 dönümlük arazisinden çıkarken görüntülenmişti.
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