Askeri kamuflajlı ve silahlı kişi kim? Teröristbaşı Gülen'in yeni malikanesinde dikkat çeken görüntü

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından Pensilvanya'da bulunan çiftliğinde ve hastane çevresinde hareketlilik başladı. Hastane yönetimi morga girişlere izin vermezken, güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, gelenlerin sayısı arttı. Gülen’in ölmeden önce gizlendiği ikinci evde ise askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin devriye attığı görüntüler dikkat çekti.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından elebaşının Pensilvanya'daki çiftliği havadan görüntülendi. Gülen’in cenazesine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken, terör örgütü elebaşının Pensilvanya’daki çiftliğinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Kamuflajlı silahlı kişi detayı dikkat çekti
En son burada görüntülenmişti
Hainler toplanıyor
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından hasta çevresinde ve elebaşının Pennsylvania'daki çiftliğinde hareketlilik başladı. Cenazesine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken elebaşının çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor.
Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensupları, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurdu.
251 nolu oda boşaltıldı: Cenazesi hastane morgunda tutuluyor
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsünde öldü. Teröristbaşının ölmeden önce kaldığı 251 nolu oda boşaltıldı. Gülen’in cenazesi hastanenin morgunda bekletiliyor. Morga girişlere ise izin verilmiyor.