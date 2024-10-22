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Askeri kamuflajlı ve silahlı kişi kim? Teröristbaşı Gülen'in yeni malikanesinde dikkat çeken görüntü

Askeri kamuflajlı ve silahlı kişi kim? Teröristbaşı Gülen'in yeni malikanesinde dikkat çeken görüntü

13:0922/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
AA
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FETÖ'nün ölmeden önce kaçırıldığı yeni malikanesinde dikkat çeken askeri kamuflajlı ve silahlı devriye.
FETÖ'nün ölmeden önce kaçırıldığı yeni malikanesinde dikkat çeken askeri kamuflajlı ve silahlı devriye.

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından Pensilvanya'da bulunan çiftliğinde ve hastane çevresinde hareketlilik başladı. Hastane yönetimi morga girişlere izin vermezken, güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, gelenlerin sayısı arttı. Gülen’in ölmeden önce gizlendiği ikinci evde ise askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin devriye attığı görüntüler dikkat çekti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından elebaşının Pensilvanya'daki çiftliği havadan görüntülendi. Gülen’in cenazesine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken, terör örgütü elebaşının Pensilvanya’daki çiftliğinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kamuflajlı silahlı kişi detayı dikkat çekti

Havadan görüntülenen ve teröristbaşı Gülen'in, ölümünden günler önce kaçırıldığı belirtilen diğer malikanesinde ise herhangi bir hareket gözlenmezken
söz konusu malikanenin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin sürekli çevreyi kontrol etmesi ve devriye atması dikkat çekti.
Görüntülerdeki kişinin kim olduğu merak konusu olurken
'Örgüt mensubu mu yoksa ABD güvenlik personeli mi?'
sorusu akıllara geldi. Kamuflajlı kişinin kim olduğuyla ilgili henüz bir bilgi yok.

En son burada görüntülenmişti

Gülen'in ölümünün ardından akıllara terörist başının son görüntüleri geldi.
Fetullah Gülen, 13 Ekim günü hem evi hem de örgütün yönetim merkezi olarak kullandığı 12 dönümlük arazisinden çıkarken görüntülenmişti.

Hainler toplanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından hasta çevresinde ve elebaşının Pennsylvania'daki çiftliğinde hareketlilik başladı. Cenazesine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken elebaşının çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor.

Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensupları, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurdu.

251 nolu oda boşaltıldı: Cenazesi hastane morgunda tutuluyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsünde öldü. Teröristbaşının ölmeden önce kaldığı 251 nolu oda boşaltıldı. Gülen’in cenazesi hastanenin morgunda bekletiliyor. Morga girişlere ise izin verilmiyor.



#Fetullah Gülen
#FETÖ
#Pensilvanya

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