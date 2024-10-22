Askeri kamuflajlı ve silahlı kişi kim? Teröristbaşı Gülen'in yeni malikanesinde dikkat çeken görüntü

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Ölüm haberini duyan sosyal medya kullanıcıları hesapları yorum yağmuruna tuttu. Kimi kullanıcı teröristbaşı için 'Gebermiş' etiketiyle paylaşım yaparken birçok kullanıcı 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın, "Güzel bir şey olsa da şöyle içten kuvvetli bir tekbir getirsek" sözleriyle paylaşım yaptı. 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın sözleri kısa sürede hızla yayıldı.