Gülen’i gömmeden kavgaya tutuştular: FETÖ’nün başına Ekrem Dumanlı mı Cevdet Türkyolu mu geçecek?

Yıllardır ABD'nin koruması altında Pensilvanya'dan Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından terör örgütünde yeni elebaşının kim olacağı kavgası kızıştı. Uzun süredir Gülen'in saf dışı bırakılmaya çalışıldığı terör örgütünün elebaşlığını üstlenmesi düşünülen isimler arasında FETÖ’nün medya sorumlusu Ekrem Dumanlı ve terör örgütünün kasası olarak bilinen Cevdet Türkyolu ön plana çıkıyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 25 yılı aşkın süredir sığıntı olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde hayatını kaybetti.
Teröristbaşı Gülen, Türkiye'de Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk davaları, 7 Şubat MİT krizi ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayların arkasındaki isim olarak biliniyordu. Türkiye, ABD’den Gülen’in iadesini yedi kez talep etmişti, ancak bu talepler bugüne kadar sonuçsuz kalmıştı.
Yeni elebaşı kim olacak?
Örgüt içinde uzun süredir var olan anlaşmazlıklar, özellikle teröristbaşı Gülen'in olası ölümüyle ilgili belirsizliklerde daha da su yüzüne çıktı. Gülen’in cesedinin nasıl ve nerede gömüleceği gibi konular örgüt içinde hararetli tartışmalara yol açtığı belirtiliyor. Özellikle örgütün serveti ve bu servetin yönetimi, üst kademe yöneticilerin odağında. Birçok isim, paranın kontrolünü ele geçirmek için güç mücadelesine girmiş durumda.
Paranın kontrolü Türkyolu'nda
Türkyolu’nun, Gülen’in servetinin büyük kısmını kontrol ettiği ve bu serveti kendi hiziplerinin sadakatini sağlamak için kullandığı iddia ediliyor. Gülen’in sağlığının bozulmasıyla Türkyolu’nun, onun üzerindeki etkisini artırarak yönetimi şekillendirdiği biliniyor. Hatta Gülen’in kamuoyunda hala sağlıklı görünmesi için belirli ilaçların kullanıldığı ve eski video kayıtlarının yeniymiş gibi servis edildiği ortaya çıkmıştı. Daha da ilginci, Cevdet Türkyolu’nun, Gülen’i Pensilvanya’daki malikaneden gizlice kaçırarak damadının evine götürdüğü de iddialar arasında.
'Cesedi kaçıracak' iddiası
Cevdet Türkyolu’nun, göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, Gülen’in cesedini kaçırma planları yaptığına dair söylentiler de gündemde. Ancak örgüt içindeki daha muhafazakâr ve yaşlı üyeler, Türkyolu’nun bu kadar kontrolsüz şekilde güç ve servet elde etmesinden rahatsız. Yönetici kadrosundaki diğer isimler de Türkyolu’nun etkisini kırmak için kendi aralarında planlar yapmaya başlamış durumda.
Örgüt içinde derin bir güç mücadelesi yaşanırken, Türkyolu’nun yeni hamlesinin ne olacağı merak ediliyor.
Rakiplerinden biri Ekrem Dumanlı
Örgütü ayakta tutma çabası
Son olarak Gülen'in ölümün ardından teröristbaşının ölüm anını anlatan bir video yayınlayan Dumanlı, örgütü ayakta tutmaya çalıştı.