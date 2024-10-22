Gülen’i gömmeden kavgaya tutuştular: FETÖ’nün başına Ekrem Dumanlı mı Cevdet Türkyolu mu geçecek?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 25 yılı aşkın süredir sığıntı olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde hayatını kaybetti.





Gülen'in ölüm haberini yeğeni Ebuseleme Gülen ve FETÖ'ye yakın kaynaklar duyurdu. Uzun süredir St. Luke Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtilen Gülen’in ölüm nedeninin doğal sebepler olduğu açıklandı. Gülen’in doktoru Dr. Degler, "Kendisi 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20'de, uzman bir ekip tarafından dört gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi" açıklamasında bulundu.





Teröristbaşı Gülen, Türkiye'de Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk davaları, 7 Şubat MİT krizi ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayların arkasındaki isim olarak biliniyordu. Türkiye, ABD’den Gülen’in iadesini yedi kez talep etmişti, ancak bu talepler bugüne kadar sonuçsuz kalmıştı.





Pensilvanya'daki FETÖ ini





Yeni elebaşı kim olacak?





Örgüt içinde uzun süredir var olan anlaşmazlıklar, özellikle teröristbaşı Gülen'in olası ölümüyle ilgili belirsizliklerde daha da su yüzüne çıktı. Gülen’in cesedinin nasıl ve nerede gömüleceği gibi konular örgüt içinde hararetli tartışmalara yol açtığı belirtiliyor. Özellikle örgütün serveti ve bu servetin yönetimi, üst kademe yöneticilerin odağında. Birçok isim, paranın kontrolünü ele geçirmek için güç mücadelesine girmiş durumda.





Cevdet Türkyolu





Örgüt yöneticilerinden İsmail Büyükçelebi, Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz ve Suat Yıldırım arasında uzun süredir liderlik mücadelesinin olduğu biliniyor. Gülen'in yerine örgütün başına geçebileceği konuşulan isimler arasında en çok dikkat çekenler ise Cevdet Türkyolu ve Ekrem Dumanlı .

















Paranın kontrolü Türkyolu'nda





Türkyolu’nun, Gülen’in servetinin büyük kısmını kontrol ettiği ve bu serveti kendi hiziplerinin sadakatini sağlamak için kullandığı iddia ediliyor. Gülen’in sağlığının bozulmasıyla Türkyolu’nun, onun üzerindeki etkisini artırarak yönetimi şekillendirdiği biliniyor. Hatta Gülen’in kamuoyunda hala sağlıklı görünmesi için belirli ilaçların kullanıldığı ve eski video kayıtlarının yeniymiş gibi servis edildiği ortaya çıkmıştı. Daha da ilginci, Cevdet Türkyolu’nun, Gülen’i Pensilvanya’daki malikaneden gizlice kaçırarak damadının evine götürdüğü de iddialar arasında.









'Cesedi kaçıracak' iddiası





Cevdet Türkyolu’nun, göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, Gülen’in cesedini kaçırma planları yaptığına dair söylentiler de gündemde. Ancak örgüt içindeki daha muhafazakâr ve yaşlı üyeler, Türkyolu’nun bu kadar kontrolsüz şekilde güç ve servet elde etmesinden rahatsız. Yönetici kadrosundaki diğer isimler de Türkyolu’nun etkisini kırmak için kendi aralarında planlar yapmaya başlamış durumda.





Örgüt içinde derin bir güç mücadelesi yaşanırken, Türkyolu’nun yeni hamlesinin ne olacağı merak ediliyor.

















Rakiplerinden biri Ekrem Dumanlı





Türkyolu'nun örgüt içindeki en güçlü rakibi ise Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı . Örgütte etkinliği bilinen Dumanlı'nın FETÖ elebaşının koltuğunda gözü olduğu ve bu doğrultuda hareket ettiği biliniyor. Dumanlı, medya operasyonları ve propaganda faaliyetlerindeki tecrübesiyle terör örgütünün yeni dönemdeki elebaşı adaylarından biri olarak görülüyor.





Ekrem Dumanlı





Örgütü ayakta tutma çabası





Son olarak Gülen'in ölümün ardından teröristbaşının ölüm anını anlatan bir video yayınlayan Dumanlı, örgütü ayakta tutmaya çalıştı.





Dumanlı söz konusu videoda "Bir odadan bir odaya geçerken sandalye ile götürülüyordu. Oradakiler 'Biraz yürümemiz lazım' gibi bir şey deyince 'Ben kendim yürüyeyim' diyor. Önce ayağa kalkıyor, sonra oturuyor ve vefat ediyor" ifadelerini kullanarak örgüt mensuplarına 'vazgeçmeyin' mesajı verdi.





Örgütün geleceği belirsizliğini korurken Cevdet Türkyolu ve Ekrem Dumanlı arasındaki 'liderlik' savaşının daha da kızışması ve örgüt tabanına da yayılması bekleniyor.





Teröristbaşı - Ekrem Dumanlı







