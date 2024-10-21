Gülen'in ölümü sonrası FETÖ'cüler Pensilvanya'daki malikaneye doluştu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Terör örgütü FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin, "İnsanlığa, milletimize ihanet etmiş bir haindi. Bütün kötülüklerle bu dünyayı terk etmiş oldu" dedi. Yenidoğan çetesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında en ağır cezayı almaları için gayret göstereceklerinin altını çizen Çelik, "Bakanlıklarımız koordinasyon içinde. Bu çetenin ve varsa benzerlerinin tamamen çökertilmesi için güçlü çalışma sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.