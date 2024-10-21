Gülen'in ölümü sonrası FETÖ'cüler Pensilvanya'daki malikaneye doluştu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, örgüt mensupları ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Gülen'in malikanesine akın etti. Konutun yakınındaki otoparktaki araç kalabalığı dikkat çekti.
Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Elebaşı Gülen'in ölüm haberini bizzat terör örgütü FETÖ'nün yayın organları duyurdu.
FETÖ elebaşı Gülen, 1999 yılında Türkiye'den ABD'ye kaçmıştı. 2015 yılından bu yana da İçişleri Bakanlığı tarafından en çok aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu.
Türkiye, 15 Temmuz hani darbe girişimiyle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden terörist başı Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 kez başvurmuştu.
Gülen'in ölümü sonrası FETÖ'cüler Pensilvanya'ya doluştu
Terörist başının ölümünün ardından, örgüt mensupları ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan evine akın etti.
Evin yakınındaki otoparktaki araç kalabalığı dikkat çekti.