Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'ı kabul etti
15:19, 26/10/2026, Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar ile eşini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Aziz Sancar'ın eşi Gwen Boles Sancar da yer aldı.
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