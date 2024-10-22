İktidar ve para kavgasını kim kazanacak

2017 yılında yayınlanan Polis Akademisi Raporu'na göre örgütün kontrolündeki para 400 milyar doları buluyor. 15 Temmuz öncesinde örgüte bağlı 12 bin civarında şirket ve halen birçok ülkede çok sayıda eğitim kuruluşu bulunuyor. Örgütün kamuda çalışan üyelerinden sağladığı 'haraç-himmet' rakamlarına bakıldığında kamusal mal ve personel rejiminin

FETÖ

tarafından ne denli organize kullanıldığını ortaya çıktığına dikkat çekildi. Raporda, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı ve suç örgütü lideri

Pablo Escobar

'ın bile devleti ele geçirmeyi düşünmediği de vurgulandı.