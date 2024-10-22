İktidar ve para kavgasını kim kazanacak

Arşiv
FETÖ’de 15 Temmuz’dan bu yana devam eden iç kavga elebaşı Gülen’in ölümünden sonra alevlendi. On milyarlarca dolara hükmeden Cevdet Türkyolu’nun adı öne çıkıyor. Bir dönem örgütün 2 numarası denilen Mustafa Özcan, Türkyolu’nun yanında. FETÖ’nün Avrupa ayağını ise Abdullah Aymaz yönetiyor. Örgüt ABD ve Avrupa kanadı olarak ikiye bölünebilir. Bir iddiaya göre ise örgütü Cevdet Türkyolu ve İsmail Büyükçelebi'nin aralarında olduğu 7 kişilik heyet yönetecek. Güç mücadelesinde suikastlar de bekleniyor.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi ile örgütün üst yönetiminde kavga başladı. Ölümün duyurulması konusunda anlaşmazlık yaşayan örgüt elebaşları cenazenin nerede olacağı, Gülen’in nereye gömüleceği konusunda da kavgaya tutuştu. Ancak asıl kavga, örgütün serveti ve güç dengeleri üzerinden oldu.
YAŞLILAR İSTEMİYOR
YAŞLILAR İSTEMİYOR
Örgüt içindeki bölünmeler uzun zamandır biliniyordu. Gülen ölünce kimin başa geçeceği, parayı kimin yöneteceği ile ilgili büyük kavgalar yaşandığı ortaya çıkmıştı. Gülen’in ölmesi ile gücü elinde tutmaya çalışan
Cevdet Türkyolu
heyet içindeki yaşlılarca istenmiyor. Kontrolsüz zenginleştiği görülen Türkyolu’nun etkisizleştirilmesi için örgüt içinde kulisler yapılmaya başlandığı da biliniyor.
PARA GÖZLERİNİ DÖNDÜRDÜ
PARA GÖZLERİNİ DÖNDÜRDÜ
Örgüt servetinin büyüklüğünün örgüt içindeki üst kademelerin gözünü döndürdüğü de ifade ediliyor.
Üst kademelerde yer alan isimler paranın kontrolünü eline geçirmek istiyor. Ancak, paranın büyük bölümünün kontrolünün, Gülen’in sağlık durumunun kötüye gitmesi ile onu kontrolü altına alan Türkyolu’nda olduğu ifade ediliyor.
Türkyolu, parayı kendi hiziplerini kontrol altında tutabilmek için kullanıyor. Diğer isimler, Türkyolu’nun paranın kontrolünü elinde tuttuğunun farkında ve bundan şikâyetçi.
400 MİLYAR $ KİRLİ PARA
400 MİLYAR $ KİRLİ PARA
2017 yılında yayınlanan Polis Akademisi Raporu'na göre örgütün kontrolündeki para 400 milyar doları buluyor. 15 Temmuz öncesinde örgüte bağlı 12 bin civarında şirket ve halen birçok ülkede çok sayıda eğitim kuruluşu bulunuyor. Örgütün kamuda çalışan üyelerinden sağladığı 'haraç-himmet' rakamlarına bakıldığında kamusal mal ve personel rejiminin
FETÖ
tarafından ne denli organize kullanıldığını ortaya çıktığına dikkat çekildi. Raporda, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı ve suç örgütü lideri
Pablo Escobar
'ın bile devleti ele geçirmeyi düşünmediği de vurgulandı.
Escobar'ın günlük gelirinin 50 milyon dolar olduğu, FETÖ'nün ise Türkiye içerisinde günlük gelirinin 8 milyon lira olduğu ifade edildi.
MALVARLIKLARINA EL KONULDU
MALVARLIKLARINA EL KONULDU
- Darbe sonrası örgütün 7.5 milyar liralık gayrimenkul varlığı ortaya çıktı. Bunun dışında da 41 milyar liralık şirket varlığı olmak üzere toplamda 48.5 milyar liralık varlığına el konuldu. Böylece örgüt ekonomik olarak çökertildi. 966 şirkete el konularak TMSF’ye devredildi. Şirketlere ait 4 bin 888 mal varlığına el konuldu. Bunların taşınmazları Maliye’ye devredildi. 7.5 milyar lira gayrimenkul varlığı ve 41 milyar lira şirket büyüklüklerine el konuldu.
Çiftlikte toplandılar
Çiftlikte toplandılar
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından örgütün üst düzey kadrosu dün Gülen’in ikamet ettiği çiftliğe akın etti. Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.
Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi. Öte yandan AA kameramanının havadan görüntülediği ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi. Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.
Örgüt içi suikastlar olacak
Örgüt içi suikastlar olacak
Örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz’ın, ABD ayağını yöneten Türkyolu ve yanındaki Mustafa Özcan’ın etkisini kırmak için yoğun bir çaba sarf ettiği biliniyor. Aymaz, gerekirse “
Avrupa ayağı olarak örgütten ayrılma
” bahanesi ile ABD tarafını tehdit ediyor. Örgüt içinde gücü elinde tutmak isteyenler arasında suikastlara kadar varacak sert kavgalar bekleniyor. Örgütteki
Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Barbaros Kocakurt, Talip Büyük, Bilal Karaduman ve İsmail Cingöz, Abdullah Aymaz
ile hareket ediyor. Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni
Ekrem Dumanlı, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Naci Tosun, Muhammed Çetin de Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan
ile hareket ediyor. Ayrışmanın Avrupa ve ABD ayrışması olarak gerçekleşeceği, Afrika ülkelerindeki faaliyetlerin Avrupa etkisinde kalacağı, Asya ülkelerindeki faaliyetlerin ise ABD'den kontrol edilmesi bekleniyor.
'Vatansız' olarak anılacak
'Vatansız' olarak anılacak
Milli Savunma Bakanlığı’nın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüne ilişkin yapılan paylaşımda “
Vatansız öldü
" denildi. Paylaşımda, Gülen'in Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden bir hain olduğu vurgulandı. Gülen'in ölümü ile vatana ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunun bir kez daha gözler önüne serildiği ifade edilen paylaşımda, Gülen’in vatansız olarak anılacak olması acıları dindirmese de, bu durumun ibret verici olduğu kaydedildi. FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizilen açıklamada, “
Bu yapının esiri olanların bir an önce Türk adaletine teslim olması gerektiği
” belirtilirken, tüm terör örgütlerinin kökü kazınana dek mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
7 kişilik ekip yönetecek
7 kişilik ekip yönetecek
Elebaşı Gülen’in sağlığında başlayan “
Örgütü kim yönetecek?
” tartışması ölümüyle ayyuka çıktı. Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, örgütte iç çatışma çıkmaması için Gülen’in yerine bir kişi seçilmeyecek. Örgütü aralarında Cevdet Türkyolu,
İsmail Büyükçelebi’nin de bulunduğu 7 kişiden oluşan bir ekibin yönetecek.
AVRUPA-ABD KAVGASI
AVRUPA-ABD KAVGASI
- Öte yandan örgütün para ve ideoloji merkezinin ABD, insan ve para kaynağının Avrupa olduğu biliniyor. Gülen’in ABD’ye yerleşmesi üzerine örgütün ideolojik merkezi Pensilvanya oldu. Kaynak Holding’in yöneticisi Mustafa Özcan’nın da buraya gelmesiyle birlikte ABD aynı zamanda finans merkezi oldu. Ancak insan kaynağı olarak Avrupa daha öne çıktı. Özellikle kumpas soruşturmalarını yöneten eski Savcı Zekeriya Öz, 15 Temmuz'u yöneten Adil Öksüz, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı eski Başkanı Mustafa Yeşil ve Koza Holding’in sahibi Akın İpek, Avrupa’ya kaçtı. Örgütün Avrupa ve ABD kadrosunun bir iktidar mücadelesine gireceği belirtiliyor.
#fetö
#Fetullah Gülen
#ölüm
#Cevdet Türkyolu
#Mustafa Özcan
#Abdullah Aymaz