Türk devletleri tek ekonomi olsa dünyada ilk 10’a girecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde, AK Parti Kongre Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Zorlu, Ankara’da gerçekleştirilecek zirveye ilişkin hazırlıklar ve detaylar hakkında bilgi verdi. Zorlu zirvenin önemine ilişkin, "Bugün 8 devletin 2025 yılında toplam milli geliri yaklaşık 2.5 trilyon dolar. Mal ve hizmet ticareti birlikte değerlendirildiğinde 1.5 trilyon doları bulmaktadır. Bu tabloyu tek bir ekonomi olarak düşündüğümüzde Türk Devletleri Teşkilatı ekosistemi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme konumuna gelmiştir. 2025’in ilk 9 ayında Türk Devletleri Teşkilatı ekonomilerinin ortalama büyümesi yüzde 6 civarında gerçekleşmiştir. Bu küresel büyümenin yaklaşık 2 katına tekabül etmektedir. Türkiye’nin bu coğrafyayla ticaret ise Türk dünyasına verdiğimiz önemin bir göstergesi olmuştur" dedi.

TDT ülkelerinin kendi aralarındaki ihracatın 2025 yılında 37 milyar doları aştığını dile getiren Zorlu, bu miktarın toplam ihracatın sadece yüzde 7’sine tekabül ettiğini ifade ederek, Türk dünyasının bu potansiyelini ortak ekonomik kapasiteye çevirecek mekanizmaları hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Çin ile Avrupa arasında yılda 850 milyar dolarlık ticaret kapasitesi olduğunu düşündüğümüzde Orta Koridorun önemi görülmektedir"

Türk devletleri dünyasının başta doğalgaz ve petrol olmak üzere birçok kritik minerale sahip olduğunu ve bu kaynakları dünyaya bağlayan hatların da çok önemli olduğunu kaydeden Zorlu, "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP başlıca projelerdir. Çin’den başlayıp Orta Asya, Hazar, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanan Orta Koridor ise Türk Dünyası’nın ekonomik bütünleşmesi için tarihî bir fırsat sunmaktadır. Bu koridordan geçen yük 2022’de 1,7 milyon tonken, 2025’te 4,1 milyon tona çıktı. Yılda ortalama yüzde 34’lük artış söz konusu. Dünya Bankası, gerekli yatırımlar yapılırsa 2030’a kadar bu koridordaki ticaretin 3 katına çıkacağını öngörmektedir. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu ve yakın gelecekte hayata geçeceğine inandığımız Zengezur bağlantısı bu hattı dünya için bir fırsat penceresine döndürecektir. Çin ile Avrupa arasında yılda 850 milyar dolarlık ticaret kapasitesi olduğunu düşündüğümüzde bu bölgede Orta Koridor’un harekete geçmesinin önemi açık bir şekilde görülmektedir. Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre Orta Koridor’un bu şekilde tahkim edilmesi durumunda Türkiye’ye üretim etkisi 114 milyar dolar, yıllık istihdam katkısı 144 bin kişi olacak" diye konuştu.

Aydınlar Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafından duyurulan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nün de çok önemli bir adım olduğunu aktaran Zorlu, "Bu aşamada da artık çalışmalarımızı neredeyse sonlandırıyoruz. Bu kuruluş, Türk dünyasının ve gönül coğrafyamızın geniş sahasıyla ilgili araştırmacıları, bilim insanlarını ve gençlerimizi bünyesinde barındıran önemli bir teknoloji merkezi haline gelecektir" ifadelerine yer verdi.

"Türk devletleri arasında kurulacak Kadın ve Aile Konseyi için son aşamaya gelinmiştir"

Bağların daha da güçlenmesinde çok önemli rol oynayacağına inanılan kadınların desteğine başvurulmasının, faaliyetlerin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine katkı sunacağını belirten Zorlu, "Bu çerçevede Başkanlığımız koordinasyonunda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızla birlikte 30 Ekim tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Ülkelerden davet ettiğimiz kıymetli Türk hanımları ve siyasetçileri ile beraber ‘Türk Dünyası Kadın Diplomasi Forumu’nu düzenleyeceğiz. Ayrıca Türk Devletleri arasında kurulacak ’Kadın ve Aile Konseyi’ için de son aşamaya gelinmiştir" şeklinde konuştu.

"‘Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ temasıyla gerçekleştirilecek zirvede önemli kararlar alınacak"

"Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi’nde çok önemli kararlar alınacağına dikkati çeken Zorlu, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde pek çok anlaşmanın da ortaya konulmasının beklendiği bu zirve, Türk devletlerinin liderlerini Ankara’da bir araya getirerek, mevcut iş birliğinin daha da ilerlemesini, yeni ortaklık alanlarının ele alınmasına ve gelecek dönemin önceliklerinin de belirlenmesine ivme kazandıracaktır" dedi.

Ortak Müze Kart ile Türk dünyasında yakınlaşma ve turizm hareketliliği artacak

Ortak Müze Kart uygulamasının devreye girmesiyle Türk dünyasındaki nesillerin birbiriyle doğrudan ve engelsiz bir biçimde tanışma fırsatı bulacağını vurgulayan Zorlu, "Bu uygulama geniş tarihimizi, medeniyetimizin derinliğini dikkate aldığımızda ülkelerimiz arasında yakınlaşmayı artıracak ciddi bir uygulama olacak. İnanıyoruz ki uygulama, turizmde de hareketliliği artıracak. Bununla birlikte seyahati artırmaya yönelik olarak havalimanlarımızda Türk devletleri vatandaşları için ortak bir kontuar kurulması konusunda çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor" açıklamasında bulundu.

16 Türk devletinin bayrakları arasında Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk kitabeleri yer alacak

Zirvenin detaylarına ilişkin konuşan Zorlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde yer alan Millet Ormanı açılışının gerçekleştirileceğini söyleyen Zorlu, "Burası ülkemizin tarihi duruşu ve kimliği ile geleceğe en güçlü mesajlardan birini vereceği eşsiz bir yerleşke olacaktır. Ülkelerimiz arasındaki tarihi ve kültürel bağların bir nişanesi olarak 16 Türk devletinin bayrağının tam ortasında Bilgekağan, Kültigin ve Tonyukuk kitabelerinin birebir örneği, kıymetli devlet Başkanları huzurunda dünyaya duyurulmuş olacak" dedi.

Zorlu, yeniden İnşa Edilen Medeniyetler Parkında Türk milletinin Anadolu’daki varlığını kayıt altına alan Ahlat Mezar taşlarının replikası ile her üye ülkeyi temsil eden otağlar ve dünyaca ünlü tarihi eserlerin de yer alacağını da dile getirdi. Ayrıca Zorlu, Malazgirt çadırında ise her ülkeyi temsil eden atlarla birlikte bir gösterinin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde liderlerin katılımı ile tarihi bir resepsiyon gerçekleştirileceğini belirterek, "Bununla birlikte 29 Ekim’de Millet Ormanı’nda düzenlenen programın tüm vatandaşlarımız için 30 Ekim günü tekrar icra edileceğini de paylaşmak isterim. 30 Ekim’de de Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi gerçekleşecek. Zirveyle birlikte Teşkilatın dönem Başkanlığı da Türkiye’ye geçecek. Dolayısıyla önümüzdeki yıl, bizleri ve bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşları da son derece yoğun bir dönem bekliyor" şeklinde konuştu.

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