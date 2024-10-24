FETÖ diken üstünde! Cenazeye QR kodla girilecek: Sağınızı solunuzu kolaçan edin

Kişiye özel tanımlı QR kod, örgüt üyelerinin isimlerine tanımlandı.
20 Ekim'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen bugün gömülecek. Tedirginlik yaşayan örgüt üyelerine, "Cenazede bile sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin" talimatı geldi. Diken üstündeki FETÖ, güvenlik tedbiri olarak son çareyi QR kodda buldu. Örgüt mensuplarının teröristbaşının cenazesine 'kişiye özel tanımlı QR kodla' girecekleri öğrenildi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde sığıntı gibi yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen 20 Ekim'de ölmesinin üzerinden dört gün geçmesine rağmen hala gömülemedi.
Güvenlik kaynaklarından edilen bilgilere göre, örgüt içinde başa gelme kavgası, Gülen'in defnedilmesinin önüne geçti.
Örgüt içinde cenazeye kimin katılıp katılmayacağı, nerede gömüleceği, ne zaman defnedileceği kavgaları cenaze töreninde gecikmelere neden oldu.
İçerideki tartışmalar devam ederken, birlik görüntüsü verme adına cenaze töreninin 24 Ekim'de yerel saatle 11.00'de (TS 20.00) düzenlenmesine karar verildi.
- Bu arada örgütün üst düzey isimlerinin Gülen'in vasiyetnamesinin açıklanması için bir araya gelmesi gerekiyor.
Örgüt ikiye bölündü: Güvenlik mi gösteriş mi?
Örgüt ikiye bölündü: Güvenlik mi gösteriş mi?
Örgütün kendi içinde yaşadığı çelişkiler, defin işlemlerine de yansıdı. Örgüt içindeki tartışmalar nedeniyle cenaze işlemlerinin gecikmesinin yanı sıra hazırlıklardan da mümkün olduğunca görüntü verilmemeye çalışılıyor. Bir taraftan da mümkün olduğunca kalabalık bir katılım sağlanması isteniyor.
Örgütün üst düzey bazı isimlerinin güvenlik ve gizlilik endişesi nedeniyle büyük bir cenaze törenine karşı çıktığı, ancak bir grubun defin işlemini gösteri haline getirmek istediği belirtildi.
'Sağınızı solunuzu dinleyin'
'Sağınızı solunuzu dinleyin'
Defin işlemlerinin gizli yapılmasını isteyenler, cenaze töreni sürecinde uyulmasını istedikleri kuralları kendi haberleşme ağlarında ısrarla vurguluyor. Bu isimler, cenazeye katılacak örgüt mensuplarını tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaya ve tahrik edici konuşmalardan uzak durmaya çağırıyorlar. Örgüt yönetiminden
“Cenazede bile sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin”
gibi mesajlar haberleşme ağlarına gönderiliyor.
Kişiye özel QR kod
Kişiye özel QR kod
Yaşanan tedirginlik nedeniyle cenazeye QR kodla girilmesine karar verildi. Örgüt üyelerinin isimlerine özel QR kod tanımlandı.
Medya ayağında hakimiyet yarışı
Medya ayağında hakimiyet yarışı
Defin işlemlerinin açık yapılarak bir gösteriye dönüştürülmesini isteyenler ise cenazenin başka bir boyutu ile ilgileniyor. Amaçları terör elebaşının defininin tüm dünyaya gösterilmesi olan bu isimler ise, canlı yayının hangi örgüt kanallarından yapılacağını da açıkladı. Ayrıca kısa ve net mesajlar verilmesi istenirken, örgüt kendi içindeki haberleşmelerinde "Herkul.org" vurgusu yapıyor.
Bu durum örgütün medya yapılanmasında değişiklik olacağı sinyallerini gösterirken
, yapılacak düzenleme ile medya ayağında Ekrem Dumanlı, Cevdet Türkyolu ve Muhammed Yeşilyurt etkisinin görülmesi bekleniyor.
ABD’deki FETÖ içi yazışmalarda, bugün düzenlenecek cenaze töreninin bölgedeki bir stadyumda yapılacağı ifade edildi. Örgüt tarafından törene katılanlara "sessiz olunması" talimatı verildi.
Bu yasağın, FETÖ'cülerin Amerikalılar nezdinde "Müslüman" bir imaj vermekten kaçınma stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor.
Terör örgütünün yayın organı Herkül Nağme'den yapılan paylaşımda şöyle denildi:
- "Ebediyet yolcusunu uğurlarken 20 Ekim Pazar günü ruhunun ufkuna yürüyenMuhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, 24 Ekim Perşembe günü öğle namazını müteakiben dar-i bekaya uğurlanacaktır. Kendisinin kadim dostlarından Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın kıldıracağı, ailesi, talebeleri ve Hizmet gönüllülerininHocaefendi’ye son görevini ifa edeceği cenaze namazı ve sonrasındaki dua programı esnasında katılımcılardan sessiz ve vakur bir şekilde yalnızca dua etmeleri istirham olunur."
#Fetullah Gülen
#ABD
#Cenaze