FETÖ diken üstünde! Cenazeye QR kodla girilecek: Sağınızı solunuzu kolaçan edin

Örgütün kendi içinde yaşadığı çelişkiler, defin işlemlerine de yansıdı. Örgüt içindeki tartışmalar nedeniyle cenaze işlemlerinin gecikmesinin yanı sıra hazırlıklardan da mümkün olduğunca görüntü verilmemeye çalışılıyor. Bir taraftan da mümkün olduğunca kalabalık bir katılım sağlanması isteniyor.

Örgütün üst düzey bazı isimlerinin güvenlik ve gizlilik endişesi nedeniyle büyük bir cenaze törenine karşı çıktığı, ancak bir grubun defin işlemini gösteri haline getirmek istediği belirtildi.