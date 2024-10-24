85 milyon yanlış anlamış: Yeni Asya'nın yönetim kurulu da Gülen'e terörist diyemedi

17/25 Aralık FETÖ yargı darbesinden bu yana örgütün tetikçiliğini üstlenen Yeni Asya gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası skandal bir paylaşım yapıp terör örgütüne taziyede bulunmuştu. Örgüt propagandası suçundan gözaltına alınıp tutuklanan Kazım Güleçyüz'ün mesajına tepkiler çığ gibi büyürken Yeni Asya Gazetesi çark etti. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada yanlış anlaşıldığını öne süren Yeni Asya'nın, yayınladığı kamuoyu duyurusunda da 'FETÖ terör örgütü' ifadesi yerine 'Gülen hareketi' ifadesini kullanması gazetenin tarafını bir kez daha ortaya koydu.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sığındığı ABD'de ölümü sonrası Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün yaptığı skandal paylaşım büyük tepki çekmiş, teröristbaşı Gülen için yayınladığı taziye mesajı sonrası FETÖ propogandasına devam eden Kazım Güleçyüz 'örgüt propagandası' suçundan gözaltına alınarak tutuklandı.
'Yanlış anlaşıldık' dedi terör örgütü diyemedi
Teröristbaşı Gülen için taziye mesajı
Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz skandal bir paylaşımda bulunarak, teröristbaşına taziyede bulunmuştu.
Kazım Güleçyüz tutuklandı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanması ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası propaganda yapanlara yönelik operasyonda, aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de olduğu 15 şüpheli yakalandı.