FETÖ elebaşını övdükleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı: Aralarında Kazım Güleçyüz de var

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ elebaşının ölümü sonrasında sosyal medya üzerinden örgüt elebaşını övücü mahiyette paylaşımlar yapan Kazım Güleçyüz, Rasih Yılmaz ve Ömer Demir gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övdükleri gerekçesiyle 4 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.
Gözaltına alındılar
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ elebaşının ölümü sonrasında sosyal medya üzerinden örgüt elebaşını övücü mahiyette paylaşımlar yapan Kazım Güleçyüz, Rasih Yılmaz ve Ömer Demir gözaltına alındı.