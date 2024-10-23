FETÖ elebaşını övdükleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı: Aralarında Kazım Güleçyüz de var

Elebaşları Fetullah Gülen'in ölümüyle sarsılan FETÖ'ye bir darbe de sosyal medyada vuruldu. FETÖ üyeleri, örgütle iltisakı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullanıcısına X platformunda erişim engeli getirildi. 119 kişi arasında başta Hakan Şükür olmak üzere Cevheri güven, Ekrem Dumanlı ve Emre Uslu da bulunuyor.