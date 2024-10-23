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FETÖ elebaşını övdükleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı: Aralarında Kazım Güleçyüz de var

FETÖ elebaşını övdükleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı: Aralarında Kazım Güleçyüz de var

09:0423/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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FETÖ elebaşı Gülen'i övdükleri gerekçesiyle 4 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
FETÖ elebaşı Gülen'i övdükleri gerekçesiyle 4 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ elebaşının ölümü sonrasında sosyal medya üzerinden örgüt elebaşını övücü mahiyette paylaşımlar yapan Kazım Güleçyüz, Rasih Yılmaz ve Ömer Demir gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övdükleri gerekçesiyle 4 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Savcılık, aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alındılar

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ elebaşının ölümü sonrasında sosyal medya üzerinden örgüt elebaşını övücü mahiyette paylaşımlar yapan Kazım Güleçyüz, Rasih Yılmaz ve Ömer Demir gözaltına alındı.

#İstanbul
#Fetullah Gülen
#Kazım Güleçyüz

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