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FETÖ’ye sosyal medyada ağır darbe: Örgütün 119 hesabı kapatıldı

FETÖ’ye sosyal medyada ağır darbe: Örgütün 119 hesabı kapatıldı

Semih Bozkuş
22:1722/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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X'teki FETÖ iltisaklı 119 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.
X'teki FETÖ iltisaklı 119 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.

Elebaşları Fetullah Gülen'in ölümüyle sarsılan FETÖ'ye bir darbe de sosyal medyada vuruldu. FETÖ üyeleri, örgütle iltisakı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullanıcısına X platformunda erişim engeli getirildi. 119 kişi arasında başta Hakan Şükür olmak üzere Cevheri güven, Ekrem Dumanlı ve Emre Uslu da bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fatullah Gülen, sığıntı olarak yaşadığı ABD'de öldü.

Tedavi gördüğü
evanjelist hastanesi
nde ölen Gülen’in cesedinin Pensilvanya’daki
St. Luke’s Hastanesi
’nde morgda tutulduğu öğrenildi.

FETÖ'ye sanal darbe

Gülen'in ölümüyle sarsılan ve bir yandan da
liderlik savaşları
nın başladığı
terör örgütü
bir darbeyi de dijital platformda yedi.
X platformunda FETÖ üyelerine, örgütle iltisakı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli
psikolojik harekat
yürüten
119 sosyal medya kullanıcısı
na
erişim engeli
getirildi.

Aralarında Şükür, Dumanlı ve Uslu da bulunuyor

Aralarında Hakan Şükür'ün ve örgütün operasyonel medya ayağını oluşturan başta Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Bold Medya ve Kronos'un da bulunduğu erişime kapatılan hesaplar şöyle:

Gaffar Yakınca şimdiden ‘ganimet kavgası’ başladı deyip anlattı: FETÖ’nün en az iki kolunun çatışması bekleniyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen firari olduğu ABD’de 83 yaşında öldü. Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, teröristbaşının öldüğü doğrulandı. FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüne ilişkin Ekol TV ekranlarında konuşan gazeteci Gaffar Yakınca, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Örgüt içerisinde ganimet kavgası başladığını belirten Yakınca, “Ganimet kavgası aynı zamanda örgütün liderliği ile ilgili. Bir de Abdullah Aymaz denen var örgütün Avrupa teşkilatı başında. Fetullah Gülen’in ölümünden sonra en az iki kolun çatışması bekleniyor.” ifadelerini kullandı. Örgütün tüm yapılanmasının arkasında ABD’nin olduğunu belirten Yakınca, “Amerika’dakiler kuklanın ipinin tutulduğu yere daha yakın. Türkiye uzun zamandır terör örgütü FETÖ ile mücadele ettiği için örgütün en zayıf olduğu ülke Türkiye şu anda” şeklinde konuştu.


#FETÖ
#Fetullah Gülen
#Sosyal Medya
#Hakan Şükür
#Ekrem Dumanlı
#Emre Uslu

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