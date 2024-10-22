FETÖ’ye sosyal medyada ağır darbe: Örgütün 119 hesabı kapatıldı

X'teki FETÖ iltisaklı 119 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.
Elebaşları Fetullah Gülen'in ölümüyle sarsılan FETÖ'ye bir darbe de sosyal medyada vuruldu. FETÖ üyeleri, örgütle iltisakı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullanıcısına X platformunda erişim engeli getirildi. 119 kişi arasında başta Hakan Şükür olmak üzere Cevheri güven, Ekrem Dumanlı ve Emre Uslu da bulunuyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fatullah Gülen, sığıntı olarak yaşadığı ABD'de öldü.
Tedavi gördüğü
evanjelist hastanesi
nde ölen Gülen’in cesedinin Pensilvanya’daki
St. Luke’s Hastanesi
’nde morgda tutulduğu öğrenildi.
FETÖ'ye sanal darbe
FETÖ'ye sanal darbe
Gülen'in ölümüyle sarsılan ve bir yandan da
liderlik savaşları
nın başladığı
terör örgütü
bir darbeyi de dijital platformda yedi.
X platformunda FETÖ üyelerine, örgütle iltisakı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli
psikolojik harekat
yürüten
119 sosyal medya kullanıcısı
na
erişim engeli
getirildi.
Aralarında Şükür, Dumanlı ve Uslu da bulunuyor
Aralarında Şükür, Dumanlı ve Uslu da bulunuyor
Aralarında Hakan Şükür'ün ve örgütün operasyonel medya ayağını oluşturan başta Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Bold Medya ve Kronos'un da bulunduğu erişime kapatılan hesaplar şöyle:
#FETÖ
#Fetullah Gülen
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#Hakan Şükür
#Ekrem Dumanlı
#Emre Uslu