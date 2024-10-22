FETÖ’ye sosyal medyada ağır darbe: Örgütün 119 hesabı kapatıldı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen firari olduğu ABD’de 83 yaşında öldü. Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, teröristbaşının öldüğü doğrulandı. FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüne ilişkin Ekol TV ekranlarında konuşan gazeteci Gaffar Yakınca, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Örgüt içerisinde ganimet kavgası başladığını belirten Yakınca, “Ganimet kavgası aynı zamanda örgütün liderliği ile ilgili. Bir de Abdullah Aymaz denen var örgütün Avrupa teşkilatı başında. Fetullah Gülen’in ölümünden sonra en az iki kolun çatışması bekleniyor.” ifadelerini kullandı. Örgütün tüm yapılanmasının arkasında ABD’nin olduğunu belirten Yakınca, “Amerika’dakiler kuklanın ipinin tutulduğu yere daha yakın. Türkiye uzun zamandır terör örgütü FETÖ ile mücadele ettiği için örgütün en zayıf olduğu ülke Türkiye şu anda” şeklinde konuştu.