Yıllar sonra tartışılıyor: The Economist’in 'Erdoğan'sız Dünya' kapağındaki kardinal Gülen mi?

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Gülen'in, Vatikan'da görüştüğü Papa 2. Jean Paul tarafından 'gizli kardinal' olarak atandığı ortaya çıkmıştı.