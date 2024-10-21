Yıllar sonra tartışılıyor: The Economist’in 'Erdoğan'sız Dünya' kapağındaki kardinal Gülen mi?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü, yayınladıkları kapaklarla dünyaya yön verdikleri iddia edilen dergilerden İngiliz The Economist'in '2016' illüstrasyonunu akıllara getirdi. "2016’da Dünya" başlığı altında ülke liderlerini gösteren dergi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer vermemiş, aynı yıl darbe girişiminde bulunan terörist başının simasını ise 'kardinal' olarak kapağına işlemişti. Gülen'in evanjelist hastanesinde ölmesi sonrası yeniden gündem olan kapak, "2016 yılı Erdoğan'sız tamamlanacağı için böyle tasarlanmış olabilir miydi?" sorularını akıllara getirdi.
Her yıl kapaklarına yansıttıkları manipülasyonlarla komplo teorilerinin kapılarını aralayan İngiltere merkezli The Economist dergisinin 2016 yılı için hazırladığı kapak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası yeniden gündeme geldi.
Resmi olarak 20 Kasım 2015'te yayınlanan derginin bahse konu sayısında, "2016’da Dünya" başlığı altında ülke liderlerini gösteren bir illüstrasyon yer almıştı.
The Economist 2016 kapağında neden Erdoğan'a yer vermedi?
Kapaktaki kardinale Gülen'in simasını işlediler
Kapakta, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yönetimi ele geçirmek maksadıyla darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e benzeyen bir 'kardinal' resmedilmişti.
'Kardinal' Gülen, 'evanjelist' hastanesinde öldü
Papa 'Gizli kardinal' olarak atamıştı
- Gülen'in 1996 yılından itibaren yayın organları üzerinden 'misyonerlik' mesajları verdiği ve Papa'nın elini öpen Zaman Gazetesi'nin eski sahibi Alaaddin Kaya aracılığıyla manşetlerden Rum Fener Patrikhanesi'nin PR'ını yaptığı da biliniyor.