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FETÖ’nün kalbinden sızan son bilgiler: Gülen’in son anlarını paylaşacaklar

FETÖ’nün kalbinden sızan son bilgiler: Gülen’in son anlarını paylaşacaklar

14:4022/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü

ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cesedinin nereye gömüleceğiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Teröristbaşının ölüsünün kaçırılacağı söylentileri örgütte büyük paniğe neden olurken cesedinin Pensilvanya’daki FETÖ kampında Perşembe günü toprağa gömüleceği bilgisine ulaşıldı. Terör örgütü, Gülen’in son anlarına dair detayları ise ilerleyen günlerde paylaşmayı planlıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı
Fetullah Gülen
, yıllardır sığıntı olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) öldü.

Gülen’in cesedinin Pensilvanya’daki St. Luke’s Hastanesi’nde morgda tutulduğu öğrenildi.





Cenazesiyle ilgili detaylar netleşiyor


Örgüt içindeki üst düzey isimler, Gülen’in ölümünden sonra cenaze hazırlıkları konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşadı.
Bu süreçte örgütün para kasası Cevdet Türkyolu'nun, bu yüzden göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldı.


Cesedin ne zaman ve nasıl gömüleceği kimlerin katılacağı gibi konularda örgüt içinde farklı görüşler ortaya çıkarken cenazeyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.


İhanet kampında gömülecek


Edinilen bilgilere göre; Gülen’in cenazesi Perşembe günü, Pensilvanya’daki FETÖ kampında gerçekleşecek. Teröristbaşı daha önce kendisinin işaret ettiği bir noktaya gömülecek. Cenaze namazını ise Suat Yıldırım’ın kıldıracağı öğrenildi.





Seyahat engeli bulunmayan üst düzey FETÖ'cüler cenaze için ABD’ye doğru hareket etti. Ayrıca, Gülen’in aile üyeleri de cenazede boy gösterecek.



Son anlarını paylaşacaklar


Gülen’in sağlık durumu hakkında örgüt üyelerine bilgi verilmediği, hastaneye kaldırılmasının örgüt içinde gizli tutulduğu biliniyor. Ayrıca, Gülen’in yazılı bir vasiyet bıraktığı da örgüt mensupları arasında konuşulanlar arasında yer alıyor.


Cenazeye dair diğer detayların ise ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor. Örgüt Gülen'in son anlarını da daha sonra yazılı bir şekilde paylaşacak.




#Fetullah Gülen
#Pensilvanya
#FETÖ

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