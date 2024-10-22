FETÖ’nün kalbinden sızan son bilgiler: Gülen’in son anlarını paylaşacaklar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen , yıllardır sığıntı olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) öldü.





Gülen’in cesedinin Pensilvanya’daki St. Luke’s Hastanesi’nde morgda tutulduğu öğrenildi.

















Cenazesiyle ilgili detaylar netleşiyor





Örgüt içindeki üst düzey isimler, Gülen’in ölümünden sonra cenaze hazırlıkları konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşadı. Bu süreçte örgütün para kasası Cevdet Türkyolu'nun, bu yüzden göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldı.









Cesedin ne zaman ve nasıl gömüleceği kimlerin katılacağı gibi konularda örgüt içinde farklı görüşler ortaya çıkarken cenazeyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.





İhanet kampında gömülecek





Edinilen bilgilere göre; Gülen’in cenazesi Perşembe günü, Pensilvanya’daki FETÖ kampında gerçekleşecek. Teröristbaşı daha önce kendisinin işaret ettiği bir noktaya gömülecek. Cenaze namazını ise Suat Yıldırım’ın kıldıracağı öğrenildi.

















Seyahat engeli bulunmayan üst düzey FETÖ'cüler cenaze için ABD’ye doğru hareket etti. Ayrıca, Gülen’in aile üyeleri de cenazede boy gösterecek.









Son anlarını paylaşacaklar





Gülen’in sağlık durumu hakkında örgüt üyelerine bilgi verilmediği, hastaneye kaldırılmasının örgüt içinde gizli tutulduğu biliniyor. Ayrıca, Gülen’in yazılı bir vasiyet bıraktığı da örgüt mensupları arasında konuşulanlar arasında yer alıyor.





Cenazeye dair diğer detayların ise ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor. Örgüt Gülen'in son anlarını da daha sonra yazılı bir şekilde paylaşacak.











