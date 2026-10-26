Sarf ettiği sözleri gerekçe gösterildi: İstanbul Barosu Başkan Adayı Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosunun 24-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle Avukat Hakları Grubu'nun başkan adayı Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kararının Kanadoğlu'nun sözlerinin içeriği ve bağlamı dikkate alınarak alındığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosunun Olağan Genel Kurulu'nda sarf ettiği sözler nedeniyle Avukat Hakları Grubu'nun adayı Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.
"İfadelerin içeriği ve bağlamı dikkate resen soruşturma başlatıldı"
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurulu sırasında, Avukat Hakları Grubu'nun İstanbul Barosu Başkan Adayı Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu tarafından sarf edilen sözler nedeniyle, söz konusu ifadelerin içeriği ve bağlamı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.