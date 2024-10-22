Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rüyasını görmüş: Enes Kanter FETÖ’nün yeni lideri mi olmak istiyor?

Rüyasını görmüş: Enes Kanter FETÖ’nün yeni lideri mi olmak istiyor?

00:4022/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
FETÖ'cü Enes Kanter, manevi babası Fetullah Gülen'le çekildiği fotoğrafları paylaşarak yasını tuttu.
FETÖ'cü Enes Kanter, manevi babası Fetullah Gülen'le çekildiği fotoğrafları paylaşarak yasını tuttu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, yaşadığı ABD'de öldü. Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter de FETÖ elebaşının yasını tutmaya başladı. Sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin paylaşımda bulunan Kanter, bu dünyada her şeyini kaybettiğini belirterek Gülen'i rüyasında gördüğünü ifade etti. Gülen'in 'kutsal emanetini yerde bırakmayacağı' yönünde ifadeler kullanan Kanter'in bu sözleri FETÖ'nün yeni lideri olmak istediği şeklinde yorumlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı Fetullah Gülen, yaşadığı ABD'de öldü.

Gülen'in ölümü Türkiye'de büyük sevinçle karşılanırken, FETÖ cephesinde ise matem başlattı.



'Vatansız'ın ölümü nedeniyle yas tutan isimlerin başında Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter geldi.

Sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Gülen'le birlikte çekildiği fotoğraflarını paylaşan Kanter, "Emanetin emanetimizdir ey yiğit hocam!" ifadeleriyle terörist elebaşına methiyeler düzdü.

FETÖ’nün yeni lideri mi olmak istiyor?

Fetullah Gülen'in kendisine babadan, aileden, bir hocadan daha yakın olduğunu ifade eden Kanter, bu dünyada her şeyini kaybettiğini belirterek terörist elebaşını rüyasında gördüğünü ifade etti.

Gülen'in 'kutsal emanetini yerde bırakmayacağı' yönünde ifadeler kullanan Kanter'in bu sözleri FETÖ'nün yeni lideri olmak istediği şeklinde yorumlandı.

"O kutsal emanetini yerde bırakmayacağım"

FETÖ'cü Kanter, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emanetin Emanetimizdir Ey Yiğit Hocam!

O kutsal emanetini yerde

Bırakmayacağım!

Bırakmayacağız!

Bıraktırmayacağız!

Devam...

Vallahide

Billahide

Tallahide

DEVAM...

Sen, bana bir babadan, bir aileden, bir Hocadan daha yakındın. Sana daha söylemediğim, paylaşmadığım, anlatmadığım, soramadığım o kadar çok duygularım, hayallerim vardı ki.

Artık bu dünya da herşeyini kaybettin ey Enes, bana daha ne ihtiyaç var derken bile yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce.

Seni her ziyaretimdeki tebessümünü, dokunmadık gönül, girilmedik ev, tutulmadık el bırakma diyişini, ulaşılmadık Hizmet eri, ziyaret edilmedik okul-yurt- müessese bırakma diyişini,

yüzüne tebessüm koymadığın minik bırakma diyişini, Selamımı ulaştırmadık belde bırakma diyişini ve tam yanından ayrılırken "Devam Enes bey" diyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım, unutturmayacağım. 1938-∞ Devam..."


TRT Haber FETÖ elebaşının ölümünü böyle duyurdu: Sunucunun kıyafetindeki büyük gönderme!

FETÖ örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini yayınlayan TRT Haber ekranlarında, spiker Oya Eren Özkan'ın giydiği kıyafet dikkat çekti. Özkan'ın üstünde, FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT ekranında silah zoruyla bildiri okutulan sunucu Tijen Karaş'ın giydiği lacivert ceket kombininin aynısı olduğu görüldü. Sunucu Oya Eren Özkan canlı yayında yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının ölümünü “Vatan haini, din düşmanı Fetullah Gülen’ öldü sözleriyle duyurdu. Özkan, sözlerinin devamında, “Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçti. Türk milletine kumpas kurmakla geçti. Bu son dakika bilgisini verirken aynı zamanda 'iyi bilmezdik' de demek istiyorum. Hakkımız haram olsun kendisine" ifadelerine yer verdi.


#Enes Kanter
#Fetullah Gülen
#FETÖ
#Ölüm

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı