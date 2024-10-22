Rüyasını görmüş: Enes Kanter FETÖ’nün yeni lideri mi olmak istiyor?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı Fetullah Gülen, yaşadığı ABD'de öldü.

Gülen'in ölümü Türkiye'de büyük sevinçle karşılanırken, FETÖ cephesinde ise matem başlattı.









'Vatansız'ın ölümü nedeniyle yas tutan isimlerin başında Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter geldi.

Sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Gülen'le birlikte çekildiği fotoğraflarını paylaşan Kanter, "Emanetin emanetimizdir ey yiğit hocam!" ifadeleriyle terörist elebaşına methiyeler düzdü.

FETÖ’nün yeni lideri mi olmak istiyor?

Fetullah Gülen'in kendisine babadan, aileden, bir hocadan daha yakın olduğunu ifade eden Kanter, bu dünyada her şeyini kaybettiğini belirterek terörist elebaşını rüyasında gördüğünü ifade etti.

Gülen'in 'kutsal emanetini yerde bırakmayacağı' yönünde ifadeler kullanan Kanter'in bu sözleri FETÖ'nün yeni lideri olmak istediği şeklinde yorumlandı.

"O kutsal emanetini yerde bırakmayacağım"

FETÖ'cü Kanter, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emanetin Emanetimizdir Ey Yiğit Hocam!

O kutsal emanetini yerde

Bırakmayacağım!

Bırakmayacağız!

Bıraktırmayacağız!

Devam...

Vallahide

Billahide

Tallahide

DEVAM...

Sen, bana bir babadan, bir aileden, bir Hocadan daha yakındın. Sana daha söylemediğim, paylaşmadığım, anlatmadığım, soramadığım o kadar çok duygularım, hayallerim vardı ki.

Artık bu dünya da herşeyini kaybettin ey Enes, bana daha ne ihtiyaç var derken bile yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce.

Seni her ziyaretimdeki tebessümünü, dokunmadık gönül, girilmedik ev, tutulmadık el bırakma diyişini, ulaşılmadık Hizmet eri, ziyaret edilmedik okul-yurt- müessese bırakma diyişini,

yüzüne tebessüm koymadığın minik bırakma diyişini, Selamımı ulaştırmadık belde bırakma diyişini ve tam yanından ayrılırken "Devam Enes bey" diyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım, unutturmayacağım. 1938-∞ Devam..."







