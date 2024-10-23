Kalın’dan FETÖ sunumu

Teröristbaşı Fetullah Gülen, örgüt üyeleri üzerinde şaşırtıcı derecede bir etki kurarak onları çamaşırlarını koklatacak kadar nasıl kontrol altına alabildi? FETÖ’nün yapısı, her emri sorgusuz sualsiz yerine getiren örgüt üyelerine dayanıyordu. Bu sadakat sayesinde örgüt, yıllar boyunca gizli faaliyetlerini rahatça sürdürebildi ve yasa dışı eylemlerini gerçekleştirebildi.