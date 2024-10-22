Teröristbaşı Fetullah Gülen insanların iradelerini nasıl ele geçirdi?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgüt mensuplarını dini duygularını sömürerek etkisi altına aldı ve onların üzerinde mutlak bir psikolojik kontrol sağladı. Örgüt, duygulara dayalı bir bağlılıkla üyelerini ailelerinden kopardı ve Gülen’in emirlerini sorgulanamaz hale getirdi. 28 Şubat sürecinde başörtüsünü "füruat" olarak nitelendiren Gülen, mensuplarına başörtüsünü çıkarmaları için baskı yaptı.