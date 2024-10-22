Teröristbaşı Fetullah Gülen insanların iradelerini nasıl ele geçirdi?

Teröristbaşı Fetullah Gülen, örgüt üyeleri üzerinde şaşırtıcı derecede bir etki kurarak onları çamaşırlarını koklatacak kadar nasıl kontrol altına alabildi? FETÖ’nün yapısı, her emri sorgusuz sualsiz yerine getiren örgüt üyelerine dayanıyordu. Bu sadakat sayesinde örgüt, yıllar boyunca gizli faaliyetlerini rahatça sürdürebildi ve yasa dışı eylemlerini gerçekleştirebildi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgüt mensuplarını dini duygularını sömürerek etkisi altına aldı ve onların üzerinde mutlak bir psikolojik kontrol sağladı. Örgüt, duygulara dayalı bir bağlılıkla üyelerini ailelerinden kopardı ve Gülen’in emirlerini sorgulanamaz hale getirdi. 28 Şubat sürecinde başörtüsünü "füruat" olarak nitelendiren Gülen, mensuplarına başörtüsünü çıkarmaları için baskı yaptı.
FETÖ’nün psikolojik hâkimiyeti ve manipülasyonu
FETÖ, sapkın ritüeller ve rüyalara dayalı söylemlerle mensuplarını radikalleştirerek illegal faaliyetlerde kullandı. 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yapılan saldırılarda bu psikolojik manipülasyonun izleri net bir şekilde görüldü.