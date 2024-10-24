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Örgüte yasak geldi: Gülen'i tekbirsiz gömecekler

Örgüte yasak geldi: Gülen'i tekbirsiz gömecekler

Lokman Özdemir
15:2424/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Teröristbaşı Gülen sessiz sedasız kazılan çukura gömülecek
Teröristbaşı Gülen sessiz sedasız kazılan çukura gömülecek

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de ölmesinin ardından cesedinin bugün gömülmesi bekleniyor. FETÖ tarafından stadyumda gerçekleştirilmesi beklenen cenaze töreni sırasında örgüt mensuplarına 'sessiz' olunması talimatı iletilerek 'tekbir' getirilmesi yasaklandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde sığıntı gibi yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de ölmesinin ardından, cesedinin gömülme hazırlıkları devam ediyor.


Gülen’in cenaze namazının bugün Pensilvanya'da yerel saatle öğle vakti, Türkiye saatiyle akşam 20.00'de kılınması planlanıyor.


Pensilvanya'da örgütün terör karargahı olarak kullandığı çiftlikte, bir alanın kazıldığı ve o bölgeye vinç ve merdiven getirildiği gözlemlendi.



Çukuru kazıldı


Çukur kazımı sırasında örgüt üyelerinin, medyanın görüntü almasını engellemek amacıyla alanı siyah bir branda ile kapattığı ve çevresine sarı şerit çektiği görüldü.



Çukurun kazıldığı bölgenin yanında ahşap bir platformun inşa edildiği de fark edildi. Brandanın altında kazı işlemi devam ederken, 10'dan fazla örgüt üyesinin çalışmaları yakından takip ettiği görüldü.



Sabahın erken saatlerinde, örgüt üyelerinin cenazenin defnedileceği alana mavi renkli bir branda daha çektiği gözlemlendi. Bu brandanın, cenaze sırasında görüntü alınmasını engellemek amacıyla kullanılacağı düşünülüyor.



Sessiz olunması istendi


ABD’deki FETÖ içi yazışmalarda, bugün düzenlenecek cenaze töreninin bölgedeki bir stadyumda yapılacağı ifade edildi. Örgüt tarafından törene katılanlara "sessiz olunması" talimatı verildi. Bu yasağın, FETÖ'cülerin Amerikalılar nezdinde "Müslüman" bir imaj vermekten kaçınma stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor.



Terör örgütünün yayın organı Herkül Nağme'den yapılan paylaşımda şöyle denildi;


"Ebediyet yolcusunu uğurlarken 20 Ekim Pazar günü ruhunun ufkuna yürüyen
Muhterem
Fethullah Gülen
Hocaefendi
, 24 Ekim Perşembe günü öğle namazını müteakiben dar-i bekaya uğurlanacaktır. Kendisinin kadim dostlarından Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın kıldıracağı, ailesi, talebeleri ve Hizmet gönüllülerinin Hocaefendi’ye son görevini ifa edeceği cenaze namazı ve sonrasındaki dua programı esnasında katılımcılardan sessiz ve vakur bir şekilde yalnızca dua etmeleri istirham olunur."




#FETÖ
#Pensilvanya
#ABD
#Gülen

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