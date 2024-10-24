FETÖ'de miras kavgası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in bugün Pensilvanya’da örgütün merkezi olarak bilinen çiftliğin arazisine gömülmesi beklenirken FETÖ mensupları arasındaki Gülen’den kaldığı iddia edilen yazılı vasiyet tartışmalara neden oldu. FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünün ardından örgüt içinde liderlik ve miras tartışmaları da yaşanmaya başladı. Youtube üzerinden açıklamalarda bulunan Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, bulunduğu iddia edilen vasiyetin yalan olduğunu söyleyerek örgüt yöneticilerine hakaretler yağdırdı.





NE YAPACAĞIZ BU DARBECİLERLE?

Gülen açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Alçak Ekrem'i, hırsız Cevdet'i, katil darbeci Mustafa Özcan'ı başımıza bırakıp gittin. Ne olurdu beni dinleseydin? Hesap vermeden ölme ‘hocam’ diye yalvardım sana ama dinlemedin. Bizi yarım bırakıp gittin. Ne yapacağız şimdi biz bu hırsızlarla, darbecilerle, katillerle? Bizi ‘Alî heyetli’ haramzadelere emanet ettin. Tabii ben hala inanmıyorum vasiyet olayına. Burada bir kâğıt bulduk. Üstünde yazıyor ki ‘Alî heyet şunlardan bunlardan oluşsun’. Ben inanmıyorum o vasiyete. Bugüne kadar ortada olmayan bir çanta ve vasiyetten bahsediyorlar. Ve ne hikmetse o vasiyette ‘aman eski sistem aynen devam etsin, ‘Alî heyet yönetsin’, Cevdet, Mustafa Özcan, Ekrem maaş almaya devam etsin’ yazıyor. ‘Aman abilere kimse dokunmasın’ yazıyor. ‘Cevdet'e birkaç villa daha satın alın’ yazıyor. Değil mi alçaklar? Uydur uydur ipe diz.”





Ebuseleme Gülen

HAYATTAYKEN TEHDİT EDİYORLARDI

Ebuseleme Gülen sözlerine şöyle devam etti: “Aha bende de var hocamın bir vasiyeti. Bakalım ne yazıyor. Herkes kampı bassın ve bu alçakları kamptan atsın. Hayatım boyu tehdit ettiler. Sesimi çıkaramadım. Bunlardan hesap sorun. P.S. Cevdet bir p...tur. Reza Zarraf'ın peçetesinden ne farkı var bu olayın? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Buradan diyorum, çok netim bu konuda. Hocamı hayattayken tehdit ediyorlardı. Hepinizin aklında bir soru var biliyorum. Hocam neden sustu? Neden hiçbir şeyi açıklamadı yıllarca? Anlam veremiyorsunuz bu suskunluğa. Sustu çünkü o Cevdet, Mustafa Özcan ve Ekrem onu tehdit ediyordu. Ondan konuşamadı. ‘Bizi gönderirsen konuşur, bildiklerimizi anlatırız’ diyorlardı. ‘Bizi görevden alamazsın’ diyorlardı.”





Gülen'in gömüleceği mezarı malikanenin bahçesine getirilen iş makinesi kazdı.

Mezarı iş makinesi kazdı

FETÖ elebaşı Gülen’in defin işlemleri de sürüyor. Gülen uzun süre örgütü yönettiği Pensilvanya’daki arazide gömülecek. Mezarın kazılması için iş makinesi yerleşkeye gelerek, mezarı kazdı. Cenazeye Gülen’in akrabaları ve Ali heyet dışında, örgüt yönetiminde bulunan Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, İsmail Sezgin, gibi isimlerin katılacağı, cenaze namazını Suat Yıldırım’ın kıldıracağı iddia edildi. Birçok ülkeden FETÖ’cülerin katılacağı cenaze töreni için güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi.





TRT ekibine saldırı

Terörist başı Gülen’in haberini yapmak için Pensilvanya’daki yerleşkeye giden TRT ekibi, örgüt üyelerinin saldırısına uğradı. Muhabir Ali Artmaz ve kameramanını hedef alan FETÖ’cüler, habercileri engellemeye çalıştı. ABD polisi olay yerine gelerek duruma müdahale etti. Artmaz, polise izin belgelerini göstererek çalışmasına devam etti.











