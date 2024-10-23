FETÖ medyasına darbe üstüne darbe: Türk hackerlar iki siteye sızdı

Siber saldırı, örgütün medya yapılanmasına darbe olarak yorumlandı.
Türkiye’de erişime engel getirilen 'Bold Medya' ve 'Turkishminute' isimli terör örgütü FETÖ’nün psikolojik harekat hesapları hacklendi. İki hesabın internet sitelerinin ana sayfalarına 15 Temmuz Şehitlerimizin isimleri konularak, rahmetle anıldı.
Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle propaganda yaptığı tespit edilen örgüt yandaşlarının medya ağına darbe üstüne darbe indiriliyor.
122 hesap engellendi
122 hesap engellendi
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesabı tespit edildi. FETÖ'yle ilişkili 122 hesap Türkiye'de erişime engellendi.
Engellenen hesaplar arasında Hakan Şükür, Ekrem Dumanlı, Cevheri Güven gibi isimler yer alıyor.
FETÖ'nün iki propaganda hesabı hacklendi
FETÖ'nün iki propaganda hesabı hacklendi
Terör örgütü FETÖ'nün algı operasyonu yapmak için kullandığı iki ayrı web sitesi;
'Bold Medya' ve 'Turkishminute',
Türk hackerlar tarafından hacklendi. İki internet sitesine girildiğinde ana sayfalarına,
Türk Bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının
yerleştirildiği görüldü.
"FETÖ ini
Bolmedya
/
Turkishminute
hacked"
başlığının altında,
"15 Temmuz'da şehit olan tüm kahramanlarımızın ruhu şad olsun!"
,
"FETÖ ini Bolmedya'dan/Turkishminute'dan milletimize selam olsun"
ifadeleri yer aldı.
Sayfanın alt kısmında ise FETÖ elebaşı terörist Gülen'in fotoğrafı, üzerinde
"Hainlerin ateşi bol olsun"
yazdığı görüldü.
Ayrıca Ömer Halis başta olmak üzere, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehadete eren kahramanların isimleri de tek tek yazıldı.
#FETÖ
#Hacker
#Bold Medya
#Turkishminute