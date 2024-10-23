FETÖ medyasına darbe üstüne darbe: Türk hackerlar iki siteye sızdı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti MKYK’da FETÖ sunumu yaptı. FETÖ’yle ilgili son durumu paylaşan Kalın, Gülen’in ölümü, örgüt içi yapılanma, Gülen’in yerine geçebilecek muhtemel isimler ve liderlik kavgasıyla ilgili bilgiler verdi.