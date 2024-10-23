Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
FETÖ üyeleri elebaşı Gülen'i gömmek için hazırlıklara başladı: Çiftliğe iş makinesi getirdiler

FETÖ üyeleri elebaşı Gülen'i gömmek için hazırlıklara başladı: Çiftliğe iş makinesi getirdiler

00:2123/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
FETÖ elebaşı Gülen'in, Pensilvaya'daki çiftliğin bahçesine gömüleceği tahmin ediliyor.
FETÖ elebaşı Gülen'in, Pensilvaya'daki çiftliğin bahçesine gömüleceği tahmin ediliyor.

FETÖ üyeleri, kaldığı ABD'de 20 Ekim'de ölen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i gömmek için hazırlıklara başladı. Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi. Öte yandan Gülen'in gömüleceği muhtemel yerler arasında öne çıkan çiftlik evinin etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldığı da görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiği görüntülendi.



Gülen'i çiftliğin bahçesine mi gömecekler?

Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü. Gülen'in gömüleceği muhtemel yerler arasında öne çıkan çiftlik evinin etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.

Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti.

Elebaşının kardeşi kazı işlemlerini izledi

AA'nın elde ettiği diğer görüntülerde ise kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturduktan sonra kazı işlemini izlediği görülüyor.

FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesinde ölmüştü.

Elebaşı Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen kazı işlemini izledi.


#Fetullah Gülen
#FETÖ
#Cenaze
#Pensilvanya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet burs sonuç sorgulama ekranı