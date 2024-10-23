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FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 15 şüpheliye gözaltı

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 15 şüpheliye gözaltı

10:0523/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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3 ilde FETÖ operasyonu
3 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli Bursa ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-29' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.


Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Bursa ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-29' operasyonları düzenlendi.


Örgütün askeri yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifade ve teşhis beyanları bulunan, ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri, örgüte ait evlerde kaldıkları, sohbet ve toplantılarına katıldıkları ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 12 şüpheli ile FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medyada övücü mahiyette paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.



#FETÖ
#emniyet
#İstanbul

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