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Terör seviciler tespit edildi: FETÖ propagandası yapan 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

Terör seviciler tespit edildi: FETÖ propagandası yapan 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

13:3522/10/2024, Salı
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası, sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildi.


Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarınca, bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldı.



#FETÖ
#Fetullah Gülen
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

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