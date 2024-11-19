TSK’nın itibarını zedelediler

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’taki mezuniyet töreninde Türkiye’yi ayağa kaldıran kılıçlı korsan yeminle ilgili tartışmalar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, teğmenler izin verilmemesine rağmen korsan yemini okudu. Teğmenlerin korsan olan yemini okuduğu için disipline sevk edildiği, müdahale etmeyen personel için de disiplin sürecinin işletildiği öğrenildi. Korsan yeminle devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda bulunduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre, yemin töreninden önce teğmenler resmi törende yürürlükten kaldırılan yemini okuma talebinde bulundu. Metnin okunmasının mümkün olmadığı teğmenlere iletildi. Ancak törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun, bağlı bulunduğu taburun ismini anons ederek, ailelerin dışarı çıkmasını istediği, basın mensuplarını da alana davet ettiği öğrenildi.





MEZUNİYET HEYECANI DEĞİL ORGANİZE

‘Kılıç çatma’ esnasında okunacak metinden sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu, teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile alanda toplandığı kaydedildi. Söz konusu eylemin mezuniyet heyecanıyla yapılmadığı, önceden organize edildiği tespit edildi. Öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen amirlerinin müdahalede bulunmadığı da belirtildi. Organize hareket eden teğmenlerle, kastı, kusuru veya ihmali bulunan diğer personelin de disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği öğrenildi. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin disipline sevk edildiği vurgulandı.





DİSİPLİN CEZASI İÇERİKLE İLGİLİ DEĞİL

Teğmenlerin ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dediği için ceza aldığı eleştirilerine de yanıt verildi. Yapılan inceleme ve soruşturmanın ne okunan metinle ne de içeriğiyle bir ilgisi olmadığı öğrenildi. Metnin izin verilmemesine rağmen okunduğu, teğmenlerin kaldırılan metnin amirlerinin ikazlarına rağmen alternatif bir tören icra edilerek okumasının disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunularak, "Bu tavır sen resmi törende okutmazsan ben alternatif tören yapar, basını da çağırır okurum tavrıdır ki asıl problem buradadır” denildi.





AYRILIK VARMIŞ ALGISI YARATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin millî, manevi ve mesleki değerlerinin bir bütün olduğu, eylemin önceden planlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde ayrılık varmış algısı yaratıldığı belirtildi. TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış sergilendiği belirtildi.





YÖNERGE DIŞINA ÇIKTILAR

Okunan metnin ilk defa 1999’da yönergeye girdiği ancak 29 Mart 2023’te çıkarıldığı hatırlatıldı. Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi’nde törenin nasıl icra edileceğine dikkat çekildi. Teğmenlerin, tören yönergesinde yer alan hususlar dışına çıkarak kendilerine göre alternatif tören organize etmelerinin disipline aykırı olduğu öğrenildi. Resmî tören bölümü bitmiş olsa bile mezun teğmenlerin fiilen ailelerin ve basın mensuplarının bulunduğu tören alanında disiplinli bir tavır sergileme yükümlülüğü bulunduğu kaydedildi. Harp Okulları’nın sivil üniversite olmadığı, mezun olanların da disiplin kurallarına tabi TSK personeli olarak görevinde devam ettiği, mezun olmalarının disiplin kuralına uymayacağı anlamına gelmediği aktarıldı.





SUÇLAMA AĞIR DİSİPLİNSİZLİK

Eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin TSK Disiplin Kanunu'nun “Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiiller...” maddesi kapsamında YDK’ya sevk edildiği öğrenildi. Bu kapsamda yemin metnini okuyan 2 teğmenin yanı sıra eylemin organizatörleri arasında yer alan 3 teğmen ile alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanı da ihraç talebiyle disipline sevk edildi.





4 uyarıya rağmen okudu!

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’taki törenindeki “kılıçlı korsan yemin”le ilgili soruşturma, korsan yemini ettiren okul birincisi teğmen Ebru Eroğlu dahil birçok teğmenin askeriyenin disiplini altüst ettiğini gösteriyor.





4 KEZ RET CEVABI ALDI

Bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesiyle sonuçlanan soruşturma raporuna göre teğmenler provaların başladığı 13 Ağustos’tan sonra Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı ile Kara Harp Okulu Dekanlığı'na başvurarak 28 Şubat ürünü olan ve 15 Temmuz’dan sonra kaldırılan yemini okumak istediklerini bildirdi. Teğmen Ebru Eroğlu, 19 Ağustos’tan itibaren tam 4 kez başvuru yaptı. Bu arada ‘Geçici Görevli Harbiyeli Alay Komutanı’ görevindeki personel de amirlerine aynı taleplerini iletti.





İÇTİMADA OKUMAYIN DİYE UYARILDILAR

Tabur komutanı, mevzuattan kaldırılan yemin metninin okunmasının söz konusu olamayacağını söyledi. 20 Ağustos’ta da tören provası için yapılan tabur içtimasında tüm teğmenlere, “Yönergeye uyun, belirlenen metin dışında hiçbir yemin metin okunulamaz” denildi. Ancak tüm uyarılara aldırış etmeyen teğmenler, 29 Ağustos’ta Albay Celal Dora Alanı Atatürk büstü önünde toplanıp prova olarak mevzuattan kaldırılan andı okudu.





“BENİM OKUMAM GEREKİR”

Ebru Eroğlu aynı günün gecesinde ‘Geçici Görevli Harbiyeli Alay Komutanı’ olan teğmene, “Okul birincisi benim, andı okuması gereken kişi de benim” dedi. Adı belirtilmeyen ‘Geçici Görevli Harbiyeli Alay Komutanı da WhatsApp’tan teğmenlere, resmi törenden sonra sahada toplanacaklarını ve kılıç çatıp kaldırılan metni okuyacaklarını ilan etti. 30 Ağustos saat 18.30’da resmi yemin töreni bittikten sonra WhatsApp’tan örgütlenen teğmenler sahaya girip yay şeklinde düzen aldı. Teğmen Ebru Eroğlu da açık kalan ses sisteminden “175 devriyesi sahaya” diye anons çekti. Ardından da toplanan teğmenlerle birlikte korsan yemini okudu.











