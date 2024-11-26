Bakan Güler'den 'kılıç çeken teğmenler' açıklaması: Emir komuta devre dışı bırakılmıştır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den teğmenler açıklaması geldi. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Yaşar Güler "Söz konusu eylem amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş basın davet edilmiş ve eylemin bilinmesi istenmiştir. Emir komuta devre dışı bırakılmıştır" dedi.
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