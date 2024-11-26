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Bakan Güler'den 'kılıç çeken teğmenler' açıklaması: Emir komuta devre dışı bırakılmıştır

Bakan Güler'den 'kılıç çeken teğmenler' açıklaması: Emir komuta devre dışı bırakılmıştır

20:4926/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kılıç çekerek korsan yemin töreni düzenleyen teğmenlerle ilgili açıklamada bulundu. Söz konusu eylemin amirlerin izni olmadan yapıldığını ifade eden Güler, "Emir komuta devre dışı bırakılmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den teğmenler açıklaması geldi. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Yaşar Güler "Söz konusu eylem amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş basın davet edilmiş ve eylemin bilinmesi istenmiştir. Emir komuta devre dışı bırakılmıştır" dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

#Teğmenler
#Kılıç
#Yaşar Güler

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