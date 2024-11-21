Türkiye'nin F-16 talebi sonuçlandı: Bakan Fidan ABD ile olan yeni gelişmeyi duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Fidan, F-16 tedarikine yönelik talebin sözleşmeyle sonuçlandığını belirterek "Yeni ABD yönetimiyle milli çıkarlarımız çerçevesinde yapıcı bir diyalog hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı
, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde,
''F-16 tedarik talebimizi sözleşme ile sonuçlandırdık. Yeni ABD Yönetimi ile milli çıkarlarımız doğrultusunda yapıcı bir diyalog kurmayı hedefliyoruz"
açıklamasını yaptı.
Fidan
"Yeni ABD Yönetimi ile yapıcı bir diyalog kurmayı hedefliyoruz"
diye ekledi.
Fidan, bölgesel barışın korunması için önemli olan ittifaklara da değindi.
Fidan açıklamasında:
"Mısır ile bölgesel istikrar ve refah odaklı bir iş birliği dönemine girdik. Bu süreçte, Doğu Akdeniz’de gerilimin azaltılması, Filistin sorununun çözülmesi ve Libya’da birliğin sağlanması yönünde ortak adımlar atmaktayız. Keza Arap ülkeleriyle gelişen ilişkilerimiz kapsamında Arap Ligi ile de ilişkilerimiz canlandı. 10 Eylül’de Kahire’de düzenlenen Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına 13 yıl aradan sonra katıldık."
ifadelerine yer verdi.
Tusaş saldırısıyla ilgili bilgilendirme yaptı
Fidan, NATO müttefiklerine Türkiye'nin terörle mücadelesi hakkında da bilgi verdiğini aktardı. TUSAŞ'ta terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırı hakkında eşgüdümlü istihbarat işbirliği vurgusu yaptı.
Fidan,
"Terörizmin her biçim ve tezahürüyle aynı kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamaktayız. PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütüyle mücadelemizde üçüncü taraflara uyarılarımızı yapmakta ve gerekli adımları atmaktayız. Uluslararası farkındalığın arttırılması yönünde gayretlerimize önem vermekteyiz. Nitekim, TUSAŞ’a yönelik hain saldırı akabinde kurumlarımızla eşgüdüm halinde tüm yabancı misyonlara bilgilendirmede bulunduk ve NATO’daki müttefiklerimize bilgi verdik. Müttefiklerimizin terörle mücadelemize tam desteğinin önemini vurguladık"
dedi.
Fidan ayrıca, Türkiye’nin beş yıl sonra yeniden davet edildiği Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB), Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’na da değindi.
Fidan,
“Ancak, AB tarafından kısa vadeli ve günün koşullarına uygun olmayan politikaların ağır bastığını görmekteyiz. Temaslarımızda, AB’den beklentimizin, ilişkilerimizde geleceğe yönelik, kapsayıcı ve vizyoner bir tutum benimsemesi olduğunu vurguluyoruz"
açıklamasını yaptı.
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