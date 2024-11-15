Dışişleri Bakanı Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni dönemde nasıl olacağı merak edilen Türkiye-ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile iyi ilişkilerinin olduğunu belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin ABD'ye yüklenmesi gereken konular olduğunu ifade etti. ABD'nin iç ve politikasını şekillendiren İsrail'e olan desteğine de değinen Fidan, Trump'ın vermiş olduğu 'Ben savaşları bitireceğim' ifadesini hatırlatarak, "Umarız Sayın Trump bu sözünün arkasında durur ve Filistin coğrafyasını da bu meselenin bir parçası yapar." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, "Ben yeni savaşlar çıkartmayacağım buna engel olacağım." ifadelerini hatırlatarak, "Umarız Sayın Trump bu sözünün arkasında durur ve Filistin coğrafyasını da bu meselenin bir parçası yapar." dedi.
Bakan Fidan, katıldığı AHaber canlı yayınında gündeme ve yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.
"Birinci Trump döneminden çıkardığımız sonuçlar var"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile iyi ilişkilerinin olduğunu belirten Fidan, "
Ama Amerikan-Türk ilişkilerinin doğası problemli. Bir noktaya kadar yumuatıcı rol oynayabiliyorlar ama bir noktadan sonra açıkçası yine gerçekliğin kendisi dayatıyor. Orada almamız gereken pozisyonlar var. Yapmamız gereken ev ödevleri var. ABD'ye yüklenmemiz gereken konular var. Açıkçası Birinci Trump döneminden yaptığımız izlenimler; çıkardığımız sonuçlar var. Ben çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. İktidarı anlamada, reflekslerini görmede problemimiz olmayacak.
" dedi.
"ABD siyasetinde bir yere gelmek için siyonist olmanız gerekiyor"
Bakan Fidan açıklamalarının devamında ise ABD-İsrail ilişkilerine değindi.
ABD'nin takındığı İsrail yanlısı tutumun şaşırtıcı olmadığını ifade eden Fidan, "
ABD'nin iç politikasında İsrail'e destek vermek şart hale gelmiş durumda. Siyaseten bir yere gelebilmek için İsrail'i desteklemek hatta daha da iyi bir yere gelebilmek için Siyonist olmanız gerekiyor.
" dedi.
"Trump sözünün arkasında durmalı"
Joe Biden hükümetini işaret ederek, "Demokratların iktidar olduğu dönemde biz Gazze'de açıktan soykırımın işlendiğine şahit olduk." diyen Fidan, "Cumhuriyetçilerin olacağı dönemde de İsrail'le ilgili bir takım negatif gelişmelerin olacağını var sayıyoruz. Umarız Sayın Trump bu konuda vermiş olduğu 'Ben yeni savaşlar çıkartmayacağım buna engel olacağım' sözünün arkasında durur ve bu Filistin coğrafyasını da bu meselenin bir parçası yapar." ifadelerini kullandı.
Trump'ın savaş meselesini sadece Ukrayna'da aklına getirip Filistin'de unutması durumunda bölgede başka komplikasyonların çıkacağını vurgulayan Bakan Fidan, özellikle de Filistin'in mücavirinde bulunan ülkelerin büyük zarar göreceğini kaydetti.
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