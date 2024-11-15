Dışişleri Bakanı Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile iyi ilişkilerinin olduğunu belirten Fidan, "

Ama Amerikan-Türk ilişkilerinin doğası problemli. Bir noktaya kadar yumuatıcı rol oynayabiliyorlar ama bir noktadan sonra açıkçası yine gerçekliğin kendisi dayatıyor. Orada almamız gereken pozisyonlar var. Yapmamız gereken ev ödevleri var. ABD'ye yüklenmemiz gereken konular var. Açıkçası Birinci Trump döneminden yaptığımız izlenimler; çıkardığımız sonuçlar var. Ben çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. İktidarı anlamada, reflekslerini görmede problemimiz olmayacak.