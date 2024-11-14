Trump'tan İsrail'e söz: İlk iş silah kısıtlamalarını kaldıracak

Donald Trump - Binyamin Netanyahu
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, koltuğa oturur oturmaz İsrail'e diyet ödeyecek. İsrail basınında yer alan habere göre Trump, göreve başladığı ilk gün İsrail'e yönelik tüm silah kısıtlamalarını kaldırma sözü verdi. ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üç kez telefonda görüşmüştü.
ABD'nin 47. Başkanı seçilen
'ın göreve başladığı ilk gün
'e
ve
transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği belirtildi.
İsrail'in "
" televizyonunda yayımlanan haberde, Başkanlık seçimi sonrası Trump ile İsrail Başbakanı
arasındaki telefon görüşmelerinin birinde ABD'nin
v'e silah transferlerinin gündeme geldiği kaydedildi.
Göreve gelir gelmez kısıtlamaları kaldırma sözü verdi
Görüşmede, Trump'ın Netanyahu'ya
'da göreve başlayacağı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği ifade edildi.
Netanyahu ile üç kez görüştü
ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile Netanyahu 3 kez telefonda görüşmüştü.
Trump, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.
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