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Trump'tan İsrail'e söz: İlk iş silah kısıtlamalarını kaldıracak

Trump'tan İsrail'e söz: İlk iş silah kısıtlamalarını kaldıracak

23:3014/11/2024, Perşembe
G: 15/11/2024, Cuma
AA
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Donald Trump - Binyamin Netanyahu
Donald Trump - Binyamin Netanyahu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, koltuğa oturur oturmaz İsrail'e diyet ödeyecek. İsrail basınında yer alan habere göre Trump, göreve başladığı ilk gün İsrail'e yönelik tüm silah kısıtlamalarını kaldırma sözü verdi. ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üç kez telefonda görüşmüştü.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen
Donald Trump
'ın göreve başladığı ilk gün
İsrail
'e
silah
ve
savaş ekipmanları
transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği belirtildi.
İsrail'in "
Kanal 12
" televizyonunda yayımlanan haberde, Başkanlık seçimi sonrası Trump ile İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu
arasındaki telefon görüşmelerinin birinde ABD'nin
Tel Avi
v'e silah transferlerinin gündeme geldiği kaydedildi.

Göreve gelir gelmez kısıtlamaları kaldırma sözü verdi

Görüşmede, Trump'ın Netanyahu'ya
Beyaz Saray
'da göreve başlayacağı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği ifade edildi.

Netanyahu ile üç kez görüştü

ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile Netanyahu 3 kez telefonda görüşmüştü.

Trump, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.



#Donald Trump
#İsrail
#ABD
#Kısıtlama

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