Trump İsrail'e desteği sürdürür: Ortadoğu'ya etkisi ne olur?

ABD Başkanlığı koltuğuna oturması 3 ayı bulacak Trump’ın Gazze’de nasıl bir politika izleyeceği merak konusu. Filistinli akademisyen Nihad Abunasser, Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ettiğini hatırlatarak, “Siyonist rejimin hamisi olmaya devam edecektir”
ABD'de kıyasıya rekabete sahne olan başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ipi göğüsleyerek ABD'nin 47'nci başkanı seçildi. 'Savaşı bitirip barışın sesi olacağım' minvalindeki söylemleri, ülkede göçmenler başta olmak üzere pek çok kesimin oyunu Trump'tan yana kullanmasında etkili oldu. Filistinli Akademisyen Nihad Abunasser, “Trump’ın koltuğa gelmesi 3 ayı bulacak bu süre zarfında Biden, Gazze’deki politikalarına devam edecek. Trump geldikten sonra ileri karakolu olan Siyonist rejimin hamisi olmaya devam edecektir. Trump’ın başkanlık döneminde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan ettiğini, Golan Tepelerini Siyonistlere ilhak ettiğini unutmadık” dedi.
SUDAN OLUMLU KARŞILADI
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sudan Uzmanı Muaz Sami, “Sudan'daki çatışmanın iki tarafı, Trump'ın zaferini memnuniyetle karşıladı. Bu gelişme, Nisan 2023'ten beri süren ve 14 milyon insanın yerinden edilmesine yol açan, dünyadaki en büyük göç krizini yaratan Sudan'daki çatışmaya yönelik Amerikan politikasında değişiklik beklentilerini artırdı" değerlendirmesi yaptı.
İRAN'A ODAKLANIR
Amerika’da yaşayan Umran Stratejik Araştırmalar Yöneticisi Suriyeli Dr. Ammar Kahf ise, Suriye’deki iç savaşın seyrinin Trump sonrası dönemde pek fazla değişmeyeceğini ifade etti. “Trump yönetimi, Suriye’den askerlerini çekmez, İran'ın silahlarıyla mücadeleye daha fazla odaklanacağını düşünüyorum” diyen Kahf, “Bu, İran'ın bölgedeki rolünün sınırlandırılması anlamına geliyor, en azından kısa vadede” ifadelerine yer verdi.