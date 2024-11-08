Trump İsrail'e desteği sürdürür: Ortadoğu'ya etkisi ne olur?

ABD'de kıyasıya rekabete sahne olan başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ipi göğüsleyerek ABD'nin 47'nci başkanı seçildi. 'Savaşı bitirip barışın sesi olacağım' minvalindeki söylemleri, ülkede göçmenler başta olmak üzere pek çok kesimin oyunu Trump'tan yana kullanmasında etkili oldu. Filistinli Akademisyen Nihad Abunasser, “Trump’ın koltuğa gelmesi 3 ayı bulacak bu süre zarfında Biden, Gazze’deki politikalarına devam edecek. Trump geldikten sonra ileri karakolu olan Siyonist rejimin hamisi olmaya devam edecektir. Trump’ın başkanlık döneminde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan ettiğini, Golan Tepelerini Siyonistlere ilhak ettiğini unutmadık” dedi.