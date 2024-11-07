Kanada'da Trump alarmı: 'Güvenlik riskleri' gerekçesiyle harekete geçtiler

Trump'ın seçim zaferini ilan etmesinin ardından, Kanada'nın Quebec eyaleti Başbakanı Francois Legault, "büyük bir göçmen akınına" karşı sınırlarını güvence altına almak için hızlı hareket etmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Kanada'nın Quebec eyaleti Başbakanı Francois Legault, ülkesinin Donald Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferi nedeniyle bölgede yaşanabilecek yasa dışı göçmen hareketliliğine dikkati çekti.
Büyük göçmen akını
Ülkesine gelebilecek göçmenlerin sayısının çok fazla olacağını vurgulayan Legault, Quebec'in ABD'nin dört eyaletiyle sınır komşusu olduğuna işaret etti.
Kanada'nın ulusal polis gücü ise göçmen akını durumunda sınır gözetiminin arttırılması da dahil olmak üzere acil durum planlarının hazır olduğunu açıkladı.
ABD'de yaklaşık 11 milyon yasa dışı göçmen bulunurken Trump, seçim kampanyasında tüm yasa dışı göçmenlerin gönderileceğini vadetmişti.