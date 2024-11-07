Piyasalarda Trump rüzgarı

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD'nin 47'nci başkanı seçilmesi dünya genelinde varlık fiyatlarını etkiledi. Trump'ın zafer konuşmasında da savaşları bitireceğine yönelik verdiği mesajlar, dolar endeksi ve hisse senedi piyasalarında pozitif karşılanrken, emtialarda düşüşe yol açtı. Dolar endeksi Mart 2020'den beri en büyük günlük yükseliş ile 105'i aştı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 2'nin üzerinde değer kaybıyla 1,0683 seviyesine geriledi.





TL VARLIKLAR POZİTİF

Donald Trump'ın galibiyeti sonrasında Asya hisseleri karışık bir seyir izlese de Türkiye'de BIST 100 endeksinin ilk tepkisi pozitif oldu. Borsa İstanbul, yüzde 3’ün üzerinde primlenerek en çok yükselen endeksler arasında yer aldı. BIST 100 endeksi dün günü yüzde 2,83 değer kazancıyla 8 bin 862 puandan tamamladı. Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülkeler arasında dolar karşısında değer kazanan tek para birimi olması da dikkat çekti. Avrupa borsalarında İspanya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Moskova Borsası da Trump’ın yarışı önde tamamlamasıyla pozitif seyretti. ABD borsalarında yukarı yönlü sert hareketlilik gözlendi. Tesla'nın Frankfurt'ta işlem gören hisseleri yüzde 14'ten fazla prim yaptı. Tesla'nın ana hissedarı Elon Musk, seçim kampanyası boyunca Trump'ı desteklemişti.





VERGİ PLANI TAHVİLLER İÇİN OLUMSUZ

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,47 ile son 4 ayın zirvesine çıktı. 2 yıl vadeli hazine tahvili de yüzde 4,31’e yükseldi. Avro Bölgesi’nde hazine tahvili getirileri keskin düştü. 2 yıllık Alman tahvil getirileri 10 baz puan azalışla yüzde 2,18'e geriledi. Uzmanlar, Trump'ın göçü kısıtlama, vergileri ve gümrük tarifelerini düşürme planlarının yatırımcılar tarafından tahviller için olumsuz görüldüğünü belirtiyor.





BITCOIN FİYATI REKOR KIRDI

Donald Trump'ın seçimlerde ipi göğüslemesi kripto para birimi Bitcoin'de de ralli getirdi. Yüzde 8 primlenen Bitcoin'in fiyatı, 75 bin 297 dolarla rekor tazeledi. Kripto sektörü ile bağlantılı hisseler arasında Coinbase yüzde 13, MicroStrategy yüzde 14 ve Marathon Digital Holdings yüzde 11 oranında arttı. Trump'ın kripto para birimi düzenlemeleri konusunda daha yumuşak bir çizgi izleyeceğine yönelik beklentiler fiyatlamalarda etkili oldu.





ALTINDA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Altın fiyatlarında da kayıplar derinleşti. Ons altın 2 bin 749 dolardan 2 bin 653 dolara kadar düştü. Gram altın fiyatı ise 3 bin liranın altına çekildi. Yeni Şafak'a konuşan AgaBullion Hazine Müdürü Gürkan Aydoğan, “Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı hakkındaki açıklamalarına bakılırsa Kiev yönetimine desteğini kesmesi ve kuzeyde jeopolitik gerilimin bitmesi küresel riskleri bir nebze azaltacaktır. Ancak Orta Doğu, altın piyasasında risk oluşturacak gibi yeni bir alan olarak gözüküyor" dedi.





YEŞİL ENERJİ HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisseleri, Trump'ın zaferini ilan etmesiyle düşüşe geçti. Avrupa Yenilenebilir Enerji Fiyat Endeksi, yüzde 6,3 değer kaybederken, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted hisselerindeki düşüş yüzde 10'a yaklaştı. Danimarka merkezli rüzgar türbin şirketi Vestas'ın hisselerindeki azalış yüzde 8,2'yi aştı. Trump, seçim kampanyası sürecinde "deniz üstü rüzgar enerjisi projelerini hurdaya çıkarma" taahhüdünde bulunmuştu.











