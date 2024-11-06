Bakan Yumaklı açıkladı: Gıda işletmelerinde 'Karekod' uygulaması zorunlu olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Yumaklı, 2024 yılı Ekim sonu itibarıyla 1 milyon 100 bin gıda denetimine ulaşıldığını belirtti.

Geçmişte taklit ve tağşiş yapılan gıdaların periyodik aralıklarla kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatan Yumaklı, artık bu bilgilerin elektronik ortamda anlık olarak tüketicilerle paylaşıldığını aktardı.