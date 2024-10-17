Bakan Yumaklı: Tarım ve baIıkçılık işletmeleri için 1,9 milyar liralık hibe desteği

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilen kırsal kalkınma programı IPARD III ilk grup proje değerlendirmesi kapsamında, 211 projeye toplam 1,9 milyar TL hibe desteği sağlanacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan IPARD III Programı kapsamında 211 projeye toplam 1,9 milyar TL hibe desteği sağlanacak.
Proje kapsamında 1.9 milyar TL hibe verilecek
Proje kapsamında 1.9 milyar TL hibe verilecek
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,
"IPARD III Programı'nın 1'inci başvuru çağrı ilanı kapsamındaki ilk grup proje değerlendirmesi sonuçlandı. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımların değerlendirme süreci tamamlanarak uygun bulunan 211 projeye toplam 1,9 milyar TL hibe desteği sağlanacak.
"211 girişimcinin hayalleri gerçekleşecek"
"211 girişimcinin hayalleri gerçekleşecek"
Böylece ülkemizin farklı illerindeki 211 girişimcimiz daha hayallerini gerçekleştirecek ve ülkemize yaklaşık 4 milyar TL tutarında yatırım kazandırılmış olacak. Ülkemize kazandıracağımız bu yatırımlarla tarımsal üretim ve kırsal kalkınmadaki gücümüze güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun"
ifadelerini kullandı.
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