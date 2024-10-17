Bakan Yumaklı: Tarım ve baIıkçılık işletmeleri için 1,9 milyar liralık hibe desteği

Böylece ülkemizin farklı illerindeki 211 girişimcimiz daha hayallerini gerçekleştirecek ve ülkemize yaklaşık 4 milyar TL tutarında yatırım kazandırılmış olacak. Ülkemize kazandıracağımız bu yatırımlarla tarımsal üretim ve kırsal kalkınmadaki gücümüze güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun"