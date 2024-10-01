Bakan Yumaklı açıkladı: Taklit ve tağşiş yapanlar anlık duyurulacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ile taklit ve tağşiş yapılan gıdalar guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi altında yayınlanacak. Yeni sistemde uzun bürokratik süreçler yerine; sonuç daha hızlı şekilde sisteme girilecek. Sistem yarın saat 9.00'da açılıyor'' dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu basın toplantısı düzenledi.
Bakan Yumaklı'nın konuşmasından satır başları şöyle:
(Taklit, tağşiş ve hileli gıdalar) Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak.
guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız.
#İbrahim Yumaklı
#İstanbul
#Güvenilir Gıdada Yeni Dönem