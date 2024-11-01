Bakan Yumaklı: 2024'te şap hastalığı oranı yüzde 78 azaldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının hizmete açılmasıyla hayvan hastalıklarının azaldığını belirterek, "İstatistiksel olarak hayvan hastalıklarındaki azalmayı gördük. Geçtiğimiz yıla göre 2024'te şap hastalığındaki azalma oranı yaklaşık yüzde 78" dedi.
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki 'Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu', düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, şubat ayında, hayvancılıkta verimli ve kaliteli üretim yapma adına 5 yıllık yol haritasını açıkladıklarını hatırlatarak, bu yol haritası kapsamında aldıkları kararların hepsini tek tek uyguladıklarını söyledi.