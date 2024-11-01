Bakan Yumaklı: 2024'te şap hastalığı oranı yüzde 78 azaldı

"Bunlarla alakalı yaptığınız her iyileşme hem üretiminize hem de ülke ekonomisine katkı anlamını taşıyor. Kontrolsüz hayvan hareketlerinin oranı çok büyüktü. Bu istasyonların 7/24 görev yapmaya başlamasıyla birlikte istatistiksel olarak hayvan hastalıklarındaki azalmayı gördük. Geçtiğimiz yıla göre 2024'te şap hastalığındaki azalma oranı yaklaşık yüzde 78. Bundan sonra da Çankırı ve Kayseri başta olmak üzere, yol kontrol noktalarını oluşturacağız. Buradaki amacımız, bilerek ya da bilmeyerek, doğrudan ya da dolaylı hasta olma potansiyeli ya da hastalığı içeren hayvanların hareketinin yurt içerisindeki diğer noktalara ulaşmasını engellemek. Bakanlık olarak, üretimin, gıda arz güvenliğinin son derece önemli olduğunu dikkate alarak, üretimin yapılması konusunda tohumdan sofraya kadar üreticilerimizin yanındayız