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Ford Avrupa'da deprem: 4 bin kişi işten çıkarılacak

Ford Avrupa'da deprem: 4 bin kişi işten çıkarılacak

11:1821/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
AA
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Ford Motor, maliyetlerini düşürerek daha rekabetçi bir yapı kurma amacıyla Avrupa’daki iş gücünü 4 bin kişi azaltarak işten çıkaracağını açıkladı.

Ford'un açıklamasında, endüstrinin elektrifikasyona doğru kayması ve artan rekabet ortamında Avrupa'da maliyet açısından daha rekabetçi bir yapı oluşturmak ve büyümeyi sürdürmek için yeniden yapılandırma planı duyuruldu.


4 bin kişi çıkarılacak


Şirketin Avrupa'da binek araç işinde önemli kayıplarla karşı karşıya kaldığına işaret edilen açıklamada, 2027'ye kadar buradaki iş gücü azaltılarak, 4 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı belirtildi.


  • Açıklamada, bunun öncelikli olarak Almanya ve Birleşik Krallık'ı etkileyeceği ifade edildi.




"Ek kısa çalışma günlerine yol açacak"


Ayrıca, zayıf talep ve ekonomik zorluklar nedeniyle elektrikli modeller için üretim planlarının ayarlandığı kaydedilen açıklamada, bunun da 2025'in ilk çeyreğinde Köln fabrikasında ek kısa çalışma günlerine yol açacağı aktarıldı.



Açıklamada, otomobil üreticilerinin Avrupa'da "önemli rekabet ve ekonomik karşı rüzgarlarla" ve "karbondioksit düzenlemeleri ile elektrikli araçlara yönelik tüketici talebi arasındaki uyumsuzlukla" başa çıkması gerektiği belirtilerek, bunların ele alınması için işbirliğine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Ford'un Avrupa'ya bağlılığını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şirketin Avrupa'daki operasyonlarını dönüştürmek, çalışanları yeniden eğitmek ve yeni nesil elektrikli araçlar üretmek için son dört yılda önemli yatırımlar yaptığı anımsatıldı.




#Ford
#Avrupa
#Otomotiv

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