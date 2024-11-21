Ford Avrupa'da deprem: 4 bin kişi işten çıkarılacak

Açıklamada, otomobil üreticilerinin Avrupa'da "önemli rekabet ve ekonomik karşı rüzgarlarla" ve "karbondioksit düzenlemeleri ile elektrikli araçlara yönelik tüketici talebi arasındaki uyumsuzlukla" başa çıkması gerektiği belirtilerek, bunların ele alınması için işbirliğine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.