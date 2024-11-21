ÖTV'siz ve KDV'siz araç alımı için kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Dikkat çeken 25 yaş detayı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine hurda teşviki kapsamında ÖTV’siz araç satışı, şoför esnafına ise ÖTV ve KDV muafiyetli araç alımı ve ağır hasarlı araçların trafikten çıkarılmasıyla ilgili bir kanun teklifi sunuldu.





Meclis'e sunulan yeni bir kanun teklifi, otomotiv sektöründe hareketlilik meydana getirmeyi ve trafik güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.





Düzenleme, 25 yaş üzeri araç sahiplerine ÖTV’siz yeni araç satın alma hakkı , ticari araç kullanan şoförler için ÖTV ve KDV muafiyetiyle araç yenileme fırsatı ve ağır hasarlı araçların trafikten tamamen çekilmesi gibi önemli maddeler içeriyor.





25 yaşından büyük araçlara hurda teşviki





Kanun teklifine göre, 25 yaşını geçmiş araçlarını geri dönüşüme teslim eden vatandaşlar, Türkiye’de üretilen yeni bir aracı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeksizin satın alma hakkı kazanacak. Bu düzenleme, eski araçların ekonomiye kazandırılmasını, ithalat bağımlılığının azaltılmasını ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesini hedefliyor.









Teklif gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:





"TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyonu aşmış durumdadır. Bu araçların önemli bir kısmı yaşlı ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçlardan oluşmaktadır. Bu araçların geri dönüşüme verilmesi hem çevreye hem de ekonomiye önemli katkılar sağlayacaktır."





Ticari araç alımını hedefleyen yeni kanun teklifi, şoför esnafını yakından ilgilendiriyor. Geçimini tek bir araçla sağlayan şoför esnafına yönelik olarak hazırlanan düzenleme, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafa önemli bir vergi avantajı sağlıyor. Şoförler, yeni alacakları araçlarda 10 yıl ticari faaliyet şartıyla ÖTV ve Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tutulacak.













Şoför esnafına ÖTV ve KDV'siz araç satışı





Teklife göre, geçimini tek bir araçla sağlayan şoför esnafı, mevcut aracını yenilemek amacıyla ve en az 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerde kullanmak üzere alacağı yeni ticari aracı, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutacak.





Bu düzenlemenin gerekçesi olarak, Türkiye’de ticari araçların ithalat, ihracat ve insan taşımacılığındaki önemli rolü vurgulandı. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 30 milyondan fazla araç bulunuyor ve bunlardan yaklaşık 6,5 milyonunu minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar oluşturuyor. Ayrıca, 100 bine yakın ticari taksi ve 1,5 milyon şoför esnafı bulunuyor. Ticari araçların daha hızlı yıprandığı ve bakım masraflarının arttığı belirtilerek, şoför esnafının yeni araç alırken zorluklar yaşadığına dikkat çekildi.









"Esnafın yükünü hafifletecek"





Hurda teşviki ve şoför esnafı için olan teklifi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir , ağır hasarlı araçlara ilişkin teklifi ise Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk verdi.





İsmail Özdemir tarafından hazırlanan şoför esnafına yönelik düzenlemede gerekçede, ticari araçların daha hızlı yıprandığı ve bakım masraflarının esnaf için büyük bir külfet oluşturduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:





"Şoför esnafı, ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni araç alımında büyük zorluklar yaşamaktadır. Bu düzenleme, esnafın yükünü hafifletecek ve daha güvenli taşımacılık yapılmasını sağlayacaktır."





Trafik kazası ya da doğal afetler sonucu ağır hasar görmüş araçların yeniden trafiğe çıkarılmasının yasaklanması da teklif edilen düzenlemeler arasında. Bu hükme uymayanlara 500 bin TL para cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, bu araçların yalnızca hurda veya yedek parça olarak satılabileceği belirtiliyor.





"Can ve mal güvenliği açısından zorunlu"





MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından Meclis'e sunulan teklifte, güvenlik riski oluşturan ağır hasarlı araçlarla ilgili şu ifadeler kullanıldı:





"Ağır hasarlı araçların onarımı sırasında yapılan basit hileler, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu araçların yeniden trafiğe çıkarılmasının önlenmesi, can ve mal güvenliği açısından zorunludur."





Kanun teklifleri nasıl yasalaşır?





Kanun teklifleri, öncelikle hazırlığa geçirilip Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulur. Ardından, teklif ilgili komisyona iletilir. Komisyon, teklifi detaylı şekilde inceleyerek rapor hazırlar. Hazırlanan rapor, teklifin TBMM Genel Kurulu'na sunulmasını sağlar. Genel Kurulda yapılan görüşmelerin ardından, teklif oylanarak kabul edilir. Onay için son adımda Cumhurbaşkanı'nın onayı gereklidir. Cumhurbaşkanının onayının ardından kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.







