ÖTV'siz ve KDV'siz araç alımı için kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Dikkat çeken 25 yaş detayı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine hurda teşviki kapsamında ÖTV’siz araç satışı, şoför esnafına ise ÖTV ve KDV muafiyetli araç alımı ve ağır hasarlı araçların trafikten çıkarılmasıyla ilgili bir kanun teklifi sunuldu.
Meclis'e sunulan yeni bir kanun teklifi, otomotiv sektöründe hareketlilik meydana getirmeyi ve trafik güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Kanun teklifine göre, 25 yaşını geçmiş araçlarını geri dönüşüme teslim eden vatandaşlar, Türkiye’de üretilen yeni bir aracı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeksizin satın alma hakkı kazanacak. Bu düzenleme, eski araçların ekonomiye kazandırılmasını, ithalat bağımlılığının azaltılmasını ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesini hedefliyor.
Ticari araç alımını hedefleyen yeni kanun teklifi, şoför esnafını yakından ilgilendiriyor. Geçimini tek bir araçla sağlayan şoför esnafına yönelik olarak hazırlanan düzenleme, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafa önemli bir vergi avantajı sağlıyor. Şoförler, yeni alacakları araçlarda 10 yıl ticari faaliyet şartıyla ÖTV ve Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tutulacak.
Teklife göre, geçimini tek bir araçla sağlayan şoför esnafı, mevcut aracını yenilemek amacıyla ve en az 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerde kullanmak üzere alacağı yeni ticari aracı, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutacak.
Bu düzenlemenin gerekçesi olarak, Türkiye’de ticari araçların ithalat, ihracat ve insan taşımacılığındaki önemli rolü vurgulandı. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 30 milyondan fazla araç bulunuyor ve bunlardan yaklaşık 6,5 milyonunu minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar oluşturuyor. Ayrıca, 100 bine yakın ticari taksi ve 1,5 milyon şoför esnafı bulunuyor. Ticari araçların daha hızlı yıprandığı ve bakım masraflarının arttığı belirtilerek, şoför esnafının yeni araç alırken zorluklar yaşadığına dikkat çekildi.
Trafik kazası ya da doğal afetler sonucu ağır hasar görmüş araçların yeniden trafiğe çıkarılmasının yasaklanması da teklif edilen düzenlemeler arasında. Bu hükme uymayanlara 500 bin TL para cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, bu araçların yalnızca hurda veya yedek parça olarak satılabileceği belirtiliyor.
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından Meclis'e sunulan teklifte, güvenlik riski oluşturan ağır hasarlı araçlarla ilgili şu ifadeler kullanıldı: