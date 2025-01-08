Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması 11 Nisan 2025'e ertelendi. Savcıya mütalaa için ek süre verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2015 yılında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yargılandığı dava Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Davada İmamoğlu ile birlikte 7 sanık yargılanıyor. CHP’den birçok isim duruşmayı izlemek için bugün adliyeye gitti.
11 Nisan'a ertelendi
Şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasıyla İmamoğlu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.
Mahkeme savcıya esas hakkındaki görüşünü açıklaması için süre verdi. Davanın bir sonraki duruşması 11 Nisan 2025’te görülecek.
Ne olmuştu?
Önceki duruşma geçen yıl Kasım ayında görülmüştü.
Savcının esas hakkındaki görüşünü açıklaması bekleniyordu ancak duruşma savcısının iki gün izin alması üzerine mahkeme davayı ertelemişti.