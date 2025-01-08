Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2015 yılında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yargılandığı dava Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davada İmamoğlu ile birlikte 7 sanık yargılanıyor. CHP’den birçok isim duruşmayı izlemek için bugün adliyeye gitti.